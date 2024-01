Gli smartphone Nokia potrebbero essere giunti al capolinea (questa volta per davvero)

HMD, la società finlandese che ha acquisito i diritti del marchio Nokia nel 2016, sembra essere pronta a lanciare il suo primo telefono brandizzato. Il CEO e presidente di HMD, Jean-Francois Baril, aveva annunciato nel settembre scorso che l'azienda avrebbe introdotto smartphone di alta qualità e accessibili a tutti, e ora, alcune presunte immagini del presunto dispositivo di HMD sono state condivise da 91mobiles.

Il telefono presenta un design sobrio, con uno schermo piatto dotato di una fotocamera a foro, due fotocamere posteriori e una parte posteriore opaca. Realizzato in plastica, il modello mostrato nelle immagini è di colore nero, ma si suggerisce che HMD potrebbe offrire il telefono anche in altre varianti cromatiche.

Il dispositivo presenta il nuovo logo HMD, indicando chiaramente che non si tratta di un altro telefono Nokia e aprendo a numerosi dubbi sul destino del celebre marchio di telefonia mobile.

Il telefono, identificato con il numero di modello N159V, è ancora avvolto dal mistero, e le informazioni dettagliate su specifiche e caratteristiche sono attualmente sconosciute. Tuttavia, le presunte immagini rivelano un dispositivo dal look semplice ma accattivante.

Secondo 91mobiles, il telefono di HMD dovrebbe essere lanciato in India nel mese di aprile, ma ciò non esclude la sua disponibilità in altri paesi. Il leaker Evan Blass ha dichiarato che Verizon distribuirà il dispositivo, confermando la sua presenza anche negli Stati Uniti.

HMD ha guadagnato parecchi riconoscimenti, risultando uno dei produttori di telefoni 5G in più rapida crescita nel mercato, almeno secondo le affermazioni del CEO e presidente dell'azienda che sostiene siano al momento il quinto brand in termini di importanza, mentre Nokia attualmente si posiziona, solamente, come l'11° marchio di smartphone più grande al mondo secondo i dati di IDC.

Questa discrepanza, unita ai numerosi tentativi di far guadagnare nuovamente terreno al celebre brand, ha portato l'utenza a chiedersi se HMD continuerà, effettivamente, a rilasciare telefoni realizzati da Nokia.

Nonostante l'introduzione del nuovo marchio HMD, l'azienda continuerà comunque a produrre telefoni Nokia, almeno per il momento. Tuttavia, la questione riguardante il rinnovo dei diritti di licenza rimane aperta.

Con la scadenza prevista nel 2026, e l'arrivo del nuovo dispositivo HMD, potremmo essere di fronte alla fine di Nokia.