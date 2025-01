Gli smartwatch Pebble stanno tornando!

Dopo anni di silenzio, Pebble, l'azienda pioniera degli smartwatch, si prepara a un clamoroso ritorno. Eric Migicovsky, CEO e fondatore di Pebble, ha annunciato che un nuovo smartwatch è in fase di sviluppo e vedrà la luce nel 2025. La notizia ha suscitato grande entusiasmo tra gli appassionati di tecnologia e, in particolare, tra i nostalgici del brand che, nonostante la sua breve vita, ha lasciato un segno indelebile nel settore.

Pebble, nata come una startup di successo su Kickstarter, ha vissuto un periodo di grande popolarità grazie al suo primo smartwatch, caratterizzato da un'interfaccia semplice, un'eccellente durata della batteria e un prezzo accessibile. Tuttavia, i prodotti di seconda generazione non riuscirono a replicare il successo iniziale, portando l'azienda a essere acquisita da Fitbit nel 2016. Da allora, una community di fan irriducibili ha mantenuto in vita i prodotti Pebble, supportati anche da un inaspettato gesto di Google.

Ora, a distanza di quasi un decennio, Migicovsky ha deciso di riportare in auge il suo marchio. In un recente annuncio, ha dichiarato che, pur apprezzando gli smartwatch attualmente sul mercato, nessuno di essi soddisfa appieno le sue esigenze. L'ideale di smartwatch per il 2025, secondo Migicovsky, dovrebbe avere uno schermo e-paper, una lunga durata della batteria, un'interfaccia semplice e intuitiva, pulsanti fisici e, soprattutto, essere "hackable". In sostanza, un dispositivo che riprenda le caratteristiche distintive di Pebble, ma con le migliorie rese possibili dai progressi tecnologici degli ultimi anni.

Il nuovo smartwatch, di cui non è ancora stato svelato alcun concept, avrà "le stesse specifiche e caratteristiche di Pebble" e utilizzerà PebbleOS, il sistema operativo originale dell'azienda. Proprio in quest'ottica, Google ha annunciato la pubblicazione del codice sorgente di PebbleOS, un passo fondamentale per facilitare lo sviluppo del nuovo dispositivo. Questo codice, frutto di un lavoro durato un anno, è ora disponibile su GitHub, per la gioia degli sviluppatori e degli appassionati.

L'obiettivo di Migicovsky, questa volta, è di procedere con cautela. L'approccio sarà più misurato rispetto al passato, con una produzione su scala ridotta. La priorità, ha sottolineato il CEO, è "continuare a creare gadget interessanti e mantenere Pebble in vita per il futuro".

La domanda che molti si pongono è se, in un mercato ormai saturo di smartwatch di ogni tipo e fascia di prezzo, ci sia ancora spazio per un nuovo Pebble. La concorrenza è agguerrita, con brand affermati che offrono prodotti sempre più performanti e ricchi di funzionalità. Tuttavia, la nostalgia per un marchio che ha saputo conquistare una nicchia di utenti fedeli e la promessa di un dispositivo semplice, duraturo e personalizzabile potrebbero giocare a favore del nuovo progetto di Migicovsky.

Inoltre, non va sottovalutato il fattore "batteria". Mentre molti smartwatch faticano a superare la giornata di utilizzo, Pebble ha sempre fatto della lunga durata della batteria uno dei suoi punti di forza. E, sebbene esistano oggi sul mercato alcuni modelli che offrono un'autonomia di diversi giorni, la promessa di un dispositivo e-paper con una batteria ancora più duratura potrebbe attrarre chi è stanco di ricaricare quotidianamente il proprio orologio.

L'annuncio di Migicovsky ha riacceso la speranza di vedere finalmente realizzato il Pebble Time 2, un progetto mai concretizzatosi a causa delle difficoltà finanziarie dell'azienda. Chissà se il nuovo smartwatch del 2025 sarà proprio l'erede di quel modello tanto atteso.

Sarà interessante vedere come si evolverà il progetto e come verrà accolto dal mercato. Il ritorno di Pebble rappresenta una sfida ambiziosa, ma anche una ventata di freschezza in un settore dove l'innovazione, a volte, sembra rincorrere se stessa. Solo il tempo dirà se Pebble riuscirà a riconquistare il cuore dei suoi vecchi fan e a conquistarne di nuovi, dimostrando che, anche nel 2025, c'è ancora spazio per un'alternativa semplice, duratura e "hackable" nel panorama degli smartwatch.