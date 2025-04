Google annuncia la data dell'Android Show I/O edition

Il sistema operativo Android sta per tornare protagonista nella strategia comunicativa di Google. Dopo essere stato relegato in secondo piano durante lo scorso Google I/O, dominato dagli annunci relativi a Gemini, il colosso di Mountain View ha deciso di dedicare un evento esclusivo al suo sistema operativo mobile. Il 13 maggio, una settimana prima del tradizionale I/O, andrà in onda "The Android Show: I/O Edition", un appuntamento virtuale interamente focalizzato sulle novità in arrivo per l'ecosistema Android, con la partecipazione di Sameer Samat, presidente della divisione Android.

Questa scelta strategica segna un cambio di rotta nella comunicazione dell'azienda, che negli ultimi anni ha progressivamente spostato l'attenzione del suo evento di punta verso l'intelligenza artificiale, lasciando sempre meno spazio sia ad Android che ai dispositivi Pixel. Con questo nuovo formato, Google sembra voler riequilibrare l'attenzione mediatica, garantendo al suo sistema operativo un palcoscenico dedicato dove poter brillare senza essere oscurato dalle novità AI.

La decisione di organizzare un evento dedicato arriva in un momento particolare dello sviluppo di Android 16, già disponibile in versione beta per i dispositivi Pixel compatibili. Contrariamente alle abitudini degli anni precedenti, Google ha rilasciato la prima developer preview di Android 16 già a novembre, con tre mesi di anticipo rispetto alla tabella di marcia seguita per Android 15. Questo cambio di tempistiche suggerisce un'accelerazione nello sviluppo, con un probabile rilascio ufficiale previsto per il secondo trimestre del 2023.

Tra le novità più interessanti emerse finora nelle versioni di anteprima troviamo effetti aptici più complessi e un controllo più granulare sull'accesso alle foto da parte delle applicazioni. L'evento del 13 maggio sarà quindi l'occasione per scoprire in modo più approfondito queste e altre funzionalità in arrivo, oltre a conoscere con maggiore precisione le tempistiche di rilascio della versione stabile.

Google ha scelto di dare ad Android un palcoscenico tutto suo, separandolo strategicamente dall'evento principale I/O.

L'ultima versione rilasciata, Android 15, ha portato con sé alcune innovazioni significative ma non rivoluzionarie, come il supporto ai messaggi via satellite, il miglioramento delle fotografie in condizioni di scarsa illuminazione e funzionalità avanzate per la privacy. Ci si aspetta che Android 16 possa rappresentare un passo più deciso verso l'evoluzione del sistema operativo, magari con una maggiore integrazione delle funzionalità AI a livello di sistema.

L'appuntamento del 13 maggio è fissato per le 10:00 del mattino, ora del Pacifico (19:00 in Italia), mentre il Google I/O si terrà una settimana dopo, il 20 maggio, presso il campus di Mountain View in California. Entrambi gli eventi saranno coperti in diretta dai principali media tecnologici, permettendo agli appassionati di seguire in tempo reale tutte le novità annunciate.

La quarta e ultima beta di Android 16 sembra concentrarsi soprattutto sulla stabilità del sistema, un segnale che indica come il lavoro di sviluppo sia ormai nelle fasi conclusive. Gli sviluppatori stanno evidentemente affinando gli ultimi dettagli prima del rilascio ufficiale, che potrebbe essere uno dei principali annunci durante The Android Show del 13 maggio.