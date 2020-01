Google: in arrivo un’applicazione che unisce diversi strumenti?

Google starebbe lavorando a un’applicazione con cui gli utenti potranno accedere a svariate feature che fino a oggi richiedevano diversi software. La novità è stata appositamente pensata per chi utilizza i servizi Google per scopi professionali.

Sono stati i colleghi di The Information a diffondere questa notizia. Stando alle ultime indiscrezioni, questa nuova ed eventuale app consentirebbe agli utenti di:

Inviare, leggere e programmare e-mail con Gmail ;

; Conservare i file in Drive e poterli consultare in qualsiasi momento;

e poterli consultare in qualsiasi momento; Scambiare messaggi o effettuare chiamate (anche vocali) con Hangouts ;

; Interagire con Calendar.

Insomma, i vantaggi derivati da un’applicazione unificata sarebbero molteplici. La società sembrerebbe voler offrire ai consumatori qualcosa in più, così da poter resistere alla concorrenza di servizi pensati per i team di lavoro e sviluppati da altre aziende, come Microsoft Teams e Slack.

Pur non avendo l’annuncio ufficiale, è stato Thomas Kurian, il CEO di Cloud, a diffondere questa voce. Alcuni dipendenti Google sarebbero già stati selezionati per testare in anteprima questo strumento che, se confermato, potrebbe rivoluzionare l’esperienza dei professionisti con la suite Google. A quanto pare, però, non è previsto un client web.