Google Assistant, le ricette consigliate terranno conto di celiachia e non solo

Cercare ricette online è diventata ormai un’attività comune. Basta digitare anche solo degli ingredienti su Google per vedere comparire una lunga lista di ricette. Se si segue una dieta particolare o se si soffre di qualche allergia alimentare, la ricerca diventa più complicata. Ad aiutarci c’è Google Assistant che si sta arricchendo con una nuova funzione in grado di consigliare ricette adatte alle nostre esigenze semplicemente impostando qualche criterio.

Alcuni utenti infatti affermano che nelle impostazioni di Google Assistant è apparsa la voce “Food & Drink” da dove è possibile spuntare delle caselle per specificare se si segue una dieta senza glutine, vegana o vegetariana. Una volta spuntato ciò che ci interessa, l’assistente virtuale memorizzerà le nostre preferenze e le terrà in considerazione per le prossime ricerche. In pratica, se selezioniamo la voce “Gluten Free”, Google Assistant ci proporrà solo ricette senza glutine le prossime volte che gli chiederemo di effettuare una ricerca sul cibo.

Credit - Android Police

È una funzione molto utile pensata probabilmente per evitare che l’utente vagli tutte le ricette proposte da Google. Non è escluso inoltre che le opzioni selezionabili possano aumentare dando la possibilità di inserire ogni genere di allergia o intolleranza alimentare, come per esempio quella al lattosio. Per di più, le preferenze saranno condivise anche con altri servizi di Big-G, come Google Maps che terrà conto delle impostazioni nel momento in cui dovrà consigliare i ristoranti all’utente.

La nuova funzione è già in fase di distribuzione ma non sappiamo se è già disponibile in Italia o meno. Per il momento, non c’è nessun riferimento a “Food & Drink” sugli smartphone in nostro possesso. Come sempre, il rilascio avviene gradualmente. Nel giro di pochi giorni, dunque, dovrebbe essere disponibile su tutti i dispositivi.