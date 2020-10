Google Assistant, problemi su alcuni smartphone Pixel in Italia

“All’assistente occorrono ulteriori download. Si è verificato un errore. Assicurati di essere online e riprova”. È questo il messaggio che alcuni possessori di smartphone Pixel si stanno ritrovando davanti quando aprono Google Assistant. Le segnalazioni stanno riempiendo la pagina di supporto da circa una settimana. Il problema sembra riguardare l’Italia, o meglio la lingua italiana, soprattutto utilizzando la versione beta dell’assistente di Big-G.

Pare che il sistema non sia in grado di portare a termine l’ultimo aggiornamento ricevuto. In alcuni casi, gli utenti sono riusciti a risolvere il problema uscendo dal programma Beta, disinstallando tutto e installando poi il pacchetto in versione stabile. Non mancano però segnalazioni anche per Google Assistant già in versione stabile. Altri invece riportano che – in attesa di una risoluzione da parte del colosso di Mountain View – sia possibile bypassare il problema aggiungendo nelle impostazioni di Assistant l’inglese americano come lingua secondaria.

Questa soluzione sembrerebbe essere più efficace. In questo caso, però, sarà disponibile una versione precedente dell’app. Dunque, il bug sembrerebbe essere presente nell’ultimo aggiornamento rilasciato da Google per il suo assistente vocale.

Come detto in apertura, il problema riguarderebbe solamente la lingua italiana. Per il momento, manca qualsiasi indicazione o informazione ufficiale dal team di Google che – dato l’aumento delle segnalazioni – si sarà già messo al lavoro per risolvere il problema e rendere disponibile un ulteriore update. Continueremo a monitorare la situazione e ad aggiornare l’articolo qualora dovessero esserci aggiornamenti.