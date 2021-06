Google Chrome, come attivare il nuovo widget Android

Nelle ultime versioni di sviluppo sperimentali di Chrome Canary per Android, Google ha aggiunto un nuovo widget che potrebbe tornare molto utile a diversi utenti.

Il widget non è attivato di default e bisogna sbloccarlo seguendo questa particolare procedura.

Google Chrome per Android ha guadagnato un nuovo widget nell’ultima versione disponibile nel canale di sviluppo Canary, la 93.0.4555.0.

Il widget vi darà rapido accesso alla barra di ricerca del browser web, mentre allo stesso tempo vi permetterà di avere sempre a portata di pollice quattro rapidi collegamenti.

Il nuovo widget che potrete posizionare a piacere nella vostra schermata home richiama il nuovo design Material You di Android 12, segno che Google vuole cercare di essere pronta per quando la prossima versione di Android sarà disponibile al grande pubblico.

Fonte: Chrome Story

La funzione prende il nome di Quick Action Serach Widget ed è sbloccabile seguendo questi semplici passi:

Scaricate Google Chrome Canary dal Google Play Store

Recatevi all’indirizzo chrome://flags

Nella barra di ricerca cercate Quick Action Serach Widget

Attivate il flag e riavviate Chrome Canary con il pulsante dedicato

Al momento il widget non è ancora completamente funzionante, tuttavia gli aggiornamenti nel canale di sviluppo Canary avvengono velocemente e regolarmente, per questo motivo crediamo che non manchi molto all’arrivo di una prima implementazione utilizzabile.

Si tratta di un pannello simile a quello che è già disponibile nella versione stabile di Chrome 90 su iOS, il quale però ha solo tre scorciatoie sotto la barra di ricerca. Probabilmente la versione su Android sarà personalizzabile con i segnalibri preferiti oppure avrà a disposizione un tasto extra che i possessori di iPhone ancora non hanno.

Fonte: MacRumors

Su iOS è presente anche un simpatico widget in grado di lanciare il famoso gioco Chrome Dino Game, visibile solitamente nel browser Google quando manca la connessione. Speriamo anch’esso prima o poi faccia la propria apparizione sul sistema operativo dell’azienda di Mountain View.

Vi ricordiamo che Chrome Canary è una versione del browser in fase di sviluppo e per tanto potrebbero presentarsi problemi di stabilità e compatibilità durante l’utilizzo. Per questo l’installazione di questa versione di Google Chrome è consigliata solo agli utenti più esperti e che sanno a cosa stanno andando incontro.