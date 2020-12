Google down: inaccessibili YouTube, Gmail, Drive e Meet

La maggior parte dei servizi Google hanno smesso di funzionare. Da qualche minuto, YouTube, Gmail, Drive e Meet non risultano accessibili. Il motore di ricerca invece sembra funzionare correttamente, fatta eccezione per l’impossibilità di autenticarsi utilizzando il proprio account Gmail. Nel momento in cui si cerca di effettuare l’accesso, l’account risulta essere inesistente. I servizi di Big-G risultano affetti da un problema su cui al momento non abbiamo informazioni.

Il noto portale Downdetector sta già riportando la mappa del disservizio, che sembra riguardare principalmente l’Europa. Oltre all’Italia, gli stessi problemi vengono segnalati anche da Germania, Belgio, Inghilterra, Irlanda e altre zone europee. Trovate maggiori informazioni a questo link per quanto riguarda le zone colpite.

Un disservizio che starà sicuramente creando parecchi problemi in un periodo in cui le lezioni vengono fatte a distanza così come le riunioni tra i lavoratori che si trovano in situazioni di smartworking. I primi ad accorgersi del problema infatti sono stati proprio gli studenti che hanno visto interrompere le lezioni che stavano seguendo su Google Meet. Nel momento in cui scriviamo non ci sono comunicazioni da parte di Google e non consociamo la natura del problema.

Provvederemo ad aggiornare l’articolo qualora dovessero emergere nuovi dettagli.

Aggiornamento 14/12/2020 ore 13:36

La situazione sembra essere tornata alla normalità. I servizi Google sono tornati a funzionare correttamente. L’account Gmail è raggiungibile ma non è possibile accedere temporaneamente ai Contatti di Posta. Al momento, non sappiamo da cosa è stato causato il disservizio. Restiamo in attesa di informazioni ufficiali.