Anche Google Duo si prepara a ottenere diverse novità. Durante le prossime ore, come gli stessi sviluppatori hanno annunciato nel blog ufficiale, gli utenti potranno effettuare le videochiamante direttamente da Chrome.

Durante l’ultimo periodo, sempre più persone si sono rese conto di quanto la tecnologia possa essere utile anche nella vita quotidiana. In particolare, i servizi che permettono di effettuare videochiamate hanno ottenuto un enorme successo. Basti pensare che Facebook ha lanciato Messenger Rooms, una funzionalità che permette agli utenti di parlare anche a distanza. Duo, l’app di Google, ha confermato che sarà possibile effettuare delle call con un massimo di ben 32 partecipanti (il precedente limite era pari a 12 persone).

Google ha annunciato proprio poche ore fa che durante le prossime settimane Duo sarà disponibile anche direttamente su Chrome, senza quindi dover usare altre applicazioni. Per entrare in un gruppo, gli interessati dovranno comunque essere in possesso di un account Google.

Disponibile anche la “modalità famiglia”, che permette anche ai più piccoli di divertirsi in videochiamata. In particolare, è possibile attivare una lavagna digitale e creare dei semplici disegni, senza rischiare di staccare la videochiamata per errore. Tutti i partecipanti potranno vedere le creazioni in diretta.

Arrivano anche le maschere con cui poter rendere la conversazione più “originale”. In particolare, per celebrare la Festa della Mamma, è stata inserita una maschera che trasforma l’utente in un vaso di fiori.