Google e Facebook chiedono se scollegare gli account, cosa significa e cosa succede

Con una mossa proattiva, Meta ha dichiarato che gli utenti dell'Unione Europea (UE) avranno presto la possibilità di disconnettere i propri account Instagram e Facebook, anticipando l'applicazione del Digital Markets Act (DMA) a marzo. Le modifiche, applicabili all'Unione Europea, allo Spazio Economico Europeo e alla Svizzera, garantiscono agli utenti una maggiore autonomia sui propri dati. Con l'incombere della piena attuazione del DMA, Meta mira ad allineare le proprie pratiche all'evoluzione del panorama normativo.

Meta si adegua al DMA

Un cambiamento degno di nota è che gli utenti dell'UE potranno ora usufruire di diversi servizi Meta senza che le loro informazioni vengano incrociate. Ad esempio, gli individui possono utilizzare Facebook Messenger come servizio autonomo senza richiedere un account Facebook. Inoltre, gli utenti che in precedenza avevano collegato i loro account Facebook e Instagram possono ora scollegarli, offrendo un maggiore controllo sulla loro presenza online.

Il recente annuncio di Meta fa seguito alla decisione presa a dicembre di disabilitare la funzione di messaggistica cross-service per gli utenti di Instagram e Facebook a livello globale. Questo cambiamento, anche se non esplicitamente legato alla DMA, indica l'approccio proattivo di Meta nell'adattarsi all'evoluzione delle normative. A novembre, Meta ha introdotto un'opzione di abbonamento a pagamento senza pubblicità per Facebook e Instagram nell'UE, citando cambiamenti normativi non specificati.

Cosa succede se si scollegano i servizi di Meta?

Meta assicura che gli utenti di Facebook Marketplace e Facebook Gaming possono accedere a questi servizi senza attingere informazioni direttamente dai loro account Facebook principali. Tuttavia, è essenziale notare che ciò potrebbe comportare una riduzione delle funzionalità. Ad esempio, se gli utenti scelgono di separare Marketplace dalle loro informazioni su Facebook, comunicheranno con acquirenti e venditori tramite e-mail anziché tramite Facebook Messenger. Allo stesso modo, gli utenti di Facebook Gaming potrebbero subire delle limitazioni, come ad esempio essere limitati ai giochi a giocatore singolo dopo aver scollegato le informazioni di Facebook.

Anche Google permette di scollegare gli account

La mossa di Meta si allinea a una tendenza più ampia del settore. Google ha recentemente annunciato un'iniziativa simile, consentendo agli utenti di bloccare la condivisione dei dati tra servizi come Search, YouTube, Google Maps e Chrome. Anche questi aggiustamenti sono una risposta diretta al DMA, che entrerà in vigore il 6 marzo. Sia Meta che la società madre di Google, Alphabet, sono state identificate come "gatekeeper" ai sensi del DMA lo scorso settembre.

Google sta iniziando ad inviare agli smartphone degli utenti europei dei messaggi (mostrati tramite popup) in cui chiede esplicitamente quali servizi si vogliono mantenere incrociati e collegati. La lista di tali servizi include:

Search

YouTube

Ad services

Google Play

Chrome

Google Shopping

Google Maps

Gli altri servizi di Google che condividono dati tra loro e che non sono elencati sono ancora sempre collegati.

"È possibile scegliere di mantenere tutti questi servizi collegati, scegliere di non avere nessuno di questi servizi collegati o scegliere quali di questi servizi individuali si desidera mantenere collegati. Quando sono collegati, questi servizi possono condividere i dati dell'utente tra loro e con tutti gli altri servizi Google per determinati scopi. Ad esempio, i servizi Google collegati possono collaborare per personalizzare i contenuti e gli annunci, a seconda delle impostazioni dell'utente. Non sarete esclusi da nessun servizio Google se scegliete di non collegare i servizi. Inoltre, collegare i servizi Google non significa condividere i vostri dati con servizi di terze parti" spiega Google nella sua pagina di supporto dedicata.

Sarà sempre possibile gestire quali servizi Google sono collegati e condividono informazioni nella pagina ufficiale dedicata.

Cosa succede se si scollegano i servizi di Google?

Se i servizi non sono collegati, alcune funzioni che prevedono la condivisione di dati tra le varie offerte Google saranno limitate o non disponibili. Ad esempio:

Quando Search, YouTube e Chrome non sono servizi collegati, i suggerimenti in Search come "Cosa guardare" e il feed Discover saranno meno personalizzati.

Quando Search e Mappe non sono servizi collegati, le prenotazioni effettuate in Search non appariranno in Google Maps.

Gli aspetti e le funzionalità di un servizio che non comportano la condivisione di dati non saranno interessati.