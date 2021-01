Google e Facebook, svelato il presunto accordo segreto

Secondo il New York Times, Google e Facebook hanno sottoscritto un accordo segreto per erigere un imponente piano di pubblicità online surclassando regole e piani regolatori.

Nel mondo di internet, infatti, i giganti del web sono concorrenti ma anche alleati. Anche aziende contrapposte tra loro possono avere i loro interessi a fare affari assieme, fermo restando che in pubblico deve rimanere una certa distanza e tutto deve essere fatto rispettando le leggi della libera concorrenza.

Circa un mese fa, era stato depositata un esposto ufficiale che conteneva i dettagli di questa presunta operazione ma furono oscurati. Questi dati però erano presenti nella bozza precedente che il New York Times ha in qualche modo ottenuto. Ma cosa c’era all’interno di questo documento?

Ebbene, durante il corso del 2017 Facebook aveva iniziato a studiare una nuova strategia di advertising che, secondo le sue previsioni, avrebbe portato innumerevoli risultati a proprio favore. Durante l’iter però ci fu una brusca frenata e si decise di accantonare l’idea per aderire – come tante altre aziende – alla piattaforma di pubblicità web condivisa da Google.

Come detto, alla piattaforma Google possono partecipare anche altre aziende. Alcune sostengono che Facebook abbia bloccato la costruzione della sua strategia, in quanto Google ha offerto loro condizioni più remunerative rispetto alle altre società presenti nella piattaforma condivisa.

Ma non solo, sempre la fonte afferma che la gara per accaparrarsi gli spazi, è stata “truccata” da Google che ha dato 300 millisecondi a Facebook per comprare le pubblicità mentre alle altre aziende sono stati erogati 160 millisecondi. In un sistema automatizzato è un enorme vantaggio.

Insomma, questo è quanto ma se volete approfondire questa vicenda potete visitare l’articolo nel New York Times. Google e Facebook per ora si sono estraniati dalla vicenda.