Google: eliminate milioni di recensioni false dal Play Store

Google intende rendere più affidabili le valutazioni dei prodotti del Play Store. Sappiamo bene quanto le recensioni possano influenzare gli utenti nella decisione. Molto spesso, i commenti possono essere fuorvianti con la conseguente perdita di fiducia da parte di chi acquista.

A tal fine, il colosso di Mountain View ha messo su un sistema che combina l’apprendimento automatico – che rileva le violazioni delle norme in valutazioni e recensioni – insieme all’intelligenza umana rappresentata da un team di ingegneri e analisti che monitora attentamente le attività sospette.

Le norme imposte da Google possono essere violate principalmente in tre modi. Attraverso contenuti non validi (come commenti carichi di odio o fuori tema); con classificazioni false ossia voti di 5 o 1 stella dati solo per modificare la media dell’applicazioni e – infine – attraverso valutazioni incentivate cioè fornite in cambio di soldi, di oggetti o di sconti. L’attento lavoro di analisi del team di Google Play Trust & Safety ha portato – nell’ultima settimana – alla rimozione di milioni di recensioni dal Play Store e all’identificazione di migliaia di app “cattive” a causa di recensioni sospette.

Il lavoro che Google sta facendo per risolvere il problema richiede anche agli utenti di dare una mano contrassegnando recensioni “spam” dal Play Store e di astenersi dal premiare gli sviluppatori malintenzionati che di fatto promettono qualcosa in cambio di valutazioni positive. Non solo, invita anche gli utenti a fare critiche costruttive usando un linguaggio appropriato ed evitando espressioni volgari.