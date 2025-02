Google Foto vi aiuterà a sistemare i ricordi nascondendo i meme (e non solo)

Google Foto per gli smartphone Android si arricchisce di nuove e più dettagliate opzioni di personalizzazione per la griglia principale di immagini e video. Questo aggiornamento, in fase di rollout con la versione 7.14 dell'app, introduce un livello di controllo mai visto prima, consentendo agli utenti di organizzare e visualizzare la propria libreria fotografica in modo più efficiente e in linea con le proprie preferenze.

Fino ad oggi, la personalizzazione della griglia di Google Foto era piuttosto limitata. Toccando il menu a tendina (rappresentato dai tre puntini verticali) nella griglia, le uniche opzioni disponibili erano "Raggruppa foto simili" e la scelta di una densità di layout tra "Normale", "Giorno" o "Mese". Queste opzioni, sebbene utili, non offrivano un controllo capillare sulla tipologia di contenuti visualizzati.

La novità principale introdotta con l'aggiornamento 7.14 è la sostituzione del precedente menu a tendina con una pagina di impostazioni completa e dedicata alla personalizzazione della griglia. Le due opzioni preesistenti ("Raggruppa foto simili" e la scelta della densità di layout) rimangono disponibili, posizionate nella parte superiore della nuova pagina.

Tuttavia, è la sezione "Mostra contenuti da altre app" a rappresentare il fulcro dell'aggiornamento. Questa nuova funzionalità offre agli utenti la possibilità di filtrare i contenuti provenienti da altre applicazioni, come ad esempio app di messaggistica o social media, garantendo una griglia principale più pulita e focalizzata sulle foto e i video scattati e salvati direttamente dall'utente.

All'interno della sezione "Mostra contenuti da altre app", gli utenti troveranno due sub-preferenze che ampliano ulteriormente le possibilità di personalizzazione:

"Mostra solo contenuti di cui è stato eseguito il backup": Selezionando questa opzione, la griglia di Google Foto mostrerà solo le immagini provenienti da altre app che sono state già sottoposte a backup su Google Foto o che sono in attesa di essere caricate sul cloud. In questo modo, si evita che la griglia si riempia di immagini non ancora sincronizzate e si garantisce una visualizzazione più coerente della propria libreria fotografica.

"Nascondi disordine da altre app": Questa opzione è pensata per eliminare dalla griglia principale immagini come screenshot, GIF e meme provenienti da altre app, dopo che ne è stato eseguito il backup. In questo modo, la griglia principale di Google Foto rimane focalizzata su foto e video più significativi, mentre i contenuti meno rilevanti, pur rimanendo salvati su Google Foto, non intasano la visualizzazione principale.

Ma non è tutto. L'aggiornamento introduce anche una funzionalità di "Personalizzazione per app". Questa sezione, in fase di implementazione, permetterà agli utenti di gestire in modo granulare la visualizzazione dei contenuti provenienti da specifiche applicazioni. Tra le app che potrebbero essere presenti in questa sezione troviamo Pixel Studio, Slack, Instagram, Messenger, e altre ancora. Per ogni applicazione elencata, gli utenti potranno scegliere tra tre opzioni: "Mostra tutto", "Nascondi disordine" e "Nascondi tutto". Queste opzioni garantiranno un controllo senza precedenti sulla visibilità dei contenuti provenienti da ciascuna app, permettendo una personalizzazione estremamente dettagliata della griglia principale.

Queste nuove opzioni di personalizzazione della griglia sono in fase di rollout con la versione 7.14 di Google Foto per Android. Gli utenti che riceveranno l'aggiornamento vedranno un banner con il messaggio "Novità! Tieni in ordine la visualizzazione Foto senza contenuti di altre app" sopra il carosello dei Ricordi. Per verificare se l'aggiornamento è già disponibile, si consiglia di forzare la chiusura dell'app, riaprirla e toccare il menu a tendina nella griglia principale.