Google Foto: backup diretto dalle cartelle su PC

Un nuovo strumento di backup automatico per Google Foto è stato annunciato per la versione web del servizio. Questa funzionalità permetterà agli utenti di caricare automaticamente immagini e video da cartelle selezionate sul proprio computer ogni volta che si visita photos.google.com.

Il nuovo sistema di backup funziona in modo simile all'app Google Drive per desktop, ma senza richiedere l'installazione di software aggiuntivo. Gli utenti potranno selezionare le cartelle da sincronizzare attraverso il pulsante "Backup cartelle" nel menu di caricamento.

Google controllerà automaticamente le cartelle selezionate per nuovi file da caricare.

Una volta concesse le autorizzazioni necessarie, Google Foto controllerà automaticamente la presenza di nuovi file da caricare ad ogni visita del sito web.

Questa funzionalità rappresenta un'alternativa più leggera rispetto all'app desktop di Google Drive pur richiedendo visite periodiche al sito web per avviare la sincronizzazione. La disponibilità è attualmente in fase di rollout graduale per gli utenti della versione web di Google Photos, accessibile tramite browser Chrome su desktop e Chromebook.

L'introduzione di questo strumento semplifica notevolmente il processo di backup per chi preferisce non installare software aggiuntivi, offrendo al contempo un maggiore controllo sulle cartelle da sincronizzare rispetto ai metodi precedenti.