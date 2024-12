Novità per Google Foto, cancellare i backup senza eliminare i file locali

Google ha annunciato l'introduzione di una nuova funzionalità denominata "Annulla Backup" per la sua app Google Foto, attualmente disponibile per gli utenti iOS e prossimamente per quelli Android. Questo aggiornamento permette di eliminare i backup delle foto e dei video dal cloud senza che questi vengano rimossi dal dispositivo dell'utente.

Il lancio di "Annulla Backup" risponde alla necessità di una gestione più flessibile dei file per coloro che preferiscono non avere tutte le proprie immagini e video salvati automaticamente nel cloud, ma desiderano conservarli sul proprio dispositivo mobile.

Per utilizzare la funzione "Annulla Backup" su Google Foto, gli utenti devono semplicemente aprire l'app, toccare l'icona del proprio profilo in alto a destra, accedere alle impostazioni di Google Foto sotto la voce "Backup", e selezionare "Annulla backup per questo dispositivo". Dopo aver confermato l'azione, tutti i backup delle foto presenti sul dispositivo saranno eliminati da Google Foto, ma non dallo smartphone stesso. Inoltre, una volta completata questa operazione, la funzione verrà disattivata automaticamente per il dispositivo in uso.

La nuova funzionalità affronta un problema comune per molti utenti di Google Foto: la rimozione accidentale di immagini e video dall'app che comportava anche la loro eliminazione dal proprio dispositivo. È possibile ora gestire con maggiore precisione cosa conservare nel cloud e cosa mantenere solo localmente, aiutando a ridurre la necessità di spazio di archiviazione nel cloud offerto da Google.

Certo, sarebbe molto più comodo poter scegliere anche in base al singolo file e non solo con un selettore "tutto/niente".

In quanto alla disponibilità per gli utenti Android, Google ha confermato che la funzionalità sarà introdotta a breve, ma al momento gli utenti iOS sono i primi a beneficiare di questa aggiunta. Gli utenti Android possono, nel frattempo, continuare a utilizzare Google Foto come al solito o considerare altre soluzioni di archiviazione cloud per le foto.

La crescita esponenziale dei dati digitali ha portato alla necessità di soluzioni efficaci per la gestione e l'archiviazione delle informazioni. Uno degli aspetti più significativi in questo campo è rappresentato dai servizi di backup nel cloud, che hanno visto la loro prima grande adozione agli inizi degli anni 2000. In quel periodo, molti utenti hanno iniziato a sperimentare i vantaggi della sincronizzazione automatica e della sicurezza offerti dal cloud.

Servizi come Google Foto offrono non solo la possibilità di archiviare dati, ma anche funzionalità avanzate come la creazione di fotolibri e l'accesso ad avanzati tool di editing IA.

La tendenza attuale mostra un interesse crescente per il controllo maggiore sui dati personali conservati nel cloud, un tema sempre più rilevante in un'era dominata da preoccupazioni sulla privacy e sicurezza informatica. Affrontare queste sfide non è solo una questione di offrire nuove funzionalità, ma di riformare il modo in cui pensiamo alla proprietà e alla gestione dei dati digitali.