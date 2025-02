Google I/O 2025: svelate le date dell'evento

Google ha annunciato che il prossimo evento I/O si terrà il 20 e 21 maggio 2025. La conferenza sarà trasmessa online e accessibile a tutti, con keynote e sessioni in streaming. Ci sarà anche una componente in presenza presso lo Shoreline Amphitheatre di Mountain View.

L'annuncio arriva dopo che Google ha lanciato, nella giornata di oggi, un puzzle game per rivelare la data dell'evento, una tradizione che l'azienda ama mantenere da oramai qualche anno. Quest'anno I/O si svolgerà in concomitanza con la conferenza Build di Microsoft, in programma dal 19 al 22 maggio.

Da qullo che si può intendere, attraverso i pochi indizi rilasciati dal puzzle game di Google, durante la conferenza sarà dedicato un ampio spazio all'AI, e nello specifico a Gemini, visto che all'interno di Prism (il simpatico gioco rilasciato oggi dall'azienda) erano presenti aprecchi indizi che si rifacevano al celebre assistente di Mountain View.

Lo scorso anno, l'evento I/O del 14 maggio 2024 è stato ricco di annunci, con un focus particolare sull'intelligenza artificiale. Sono state presentate nuove funzionalità e modelli di Gemini AI, l'assistente AI Project Astra, il modello generativo video Veo e un importante aggiornamento basato sull'AI per Google Search.

Anche l'edizione 2023 di I/O era incentrata sull'AI, ma in quell'occasione Google aveva anche svelato nuovi prodotti hardware come il Pixel Fold, il Pixel Tablet e il Pixel 7a.

L'evento I/O rappresenta un'importante vetrina per Google per presentare le sue ultime innovazioni tecnologiche e delineare la sua visione futura, in particolare nel campo dell'intelligenza artificiale che sta guidando molti degli sviluppi recenti dell'azienda.