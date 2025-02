Google I/O sta arrivando e un enigma ne nasconde la data

Google ha lanciato questa mattina un puzzle interattivo per svelare la data del suo evento annuale per sviluppatori, Google I/O 2025. Il gioco, disponibile online, sfida gli utenti a risolvere enigmi basati sulla riflessione di raggi luminosi.

Il puzzle richiede ai partecipanti di "guidare, riflettere e dividere fasci di luce per illuminare dei fari" che riveleranno la data dell'evento. Il gameplay è familiare, con una colonna sonora ambient rilassante in sottofondo. I giocatori devono manipolare specchi circolari (che rappresentano la 'O' di I/O) per illuminare dei "nodi" cubici. Una volta accesi, i nodi rimangono illuminati. Il gioco è suddiviso in circa sette livelli o "mondi".

Tutti i nodi devono essere illuminati per completare un settore e proseguire.

Gli elementi chiave del puzzle includono:

Specchi che riflettono i raggi laser e possono essere spostati e ruotati

che riflettono i raggi laser e possono essere spostati e ruotati Nodi che devono essere tutti accesi contemporaneamente per progredire

che devono essere tutti accesi contemporaneamente per progredire Duplicatori di raggi che sdoppiano e reindirizzano i laser

che sdoppiano e reindirizzano i laser Prismi che dividono la luce in rosso, verde e blu

che dividono la luce in rosso, verde e blu Lanterne che illuminano le sezioni buie

che illuminano le sezioni buie Filtri colorati che modificano il colore dei raggi

Il puzzle sfrutta le regole di miscelazione dei colori: verde e blu producono ciano, rosso e blu magenta, rosso e verde giallo. La combinazione di rosso, verde e blu genera il bianco. Gli utenti possono spostare e ruotare i pezzi trascinandoli o toccandoli, dipende dal dispositivo con cui fruiscono del gioco, a meno che non siano ancorati. Alcuni elementi sono "intrecciati" e ruotano insieme.

Negli anni precedenti, era necessario che un certo numero di persone completasse il puzzle prima che la data di Google I/O venisse rivelata più tardi nella giornata.

Il puzzle di quest'anno, invece, pare discostarsi da questa tradizione. un asetto curioso, però, e che all'interno dell'enigma è celato anche un "indovinello" legato a Gemini, l'IA di Google.