Google Maps: le Guide locali faranno conoscere agli utenti i migliori ristoranti

Google ha appena annunciato che le guide locali di Maps potranno ora suggerire agli utenti anche in quale ristorante andare a mangiare. La novità accresce ulteriormente la qualità offerta dal servizio della società nata nella Silicon Valley.

Le cosiddette “Guide locali” sono degli intraprendenti utenti Google che decidono, di spontanea volontà, di contribuire a perfezionare Maps, inserendo nuovi contenuti. Da oggi, l’azienda ha deciso di ampliare le possibilità offerte da questi compagni di viaggio, dando loro il potere di consigliare anche un luogo in cui andare a mangiare.

La funzionalità arriverà prossimamente in nove città del mondo, ovvero Bangkok, Delhi, Londra, Città del Messico, New York City, Osaka, San Francisco, San Paolo e Tokyo. Dopo una prima fase preliminare, che darà a Google modo di analizzare la risposta degli utenti, i consigli delle guide locali potrebbero giungere in altre località, probabilmente anche in Italia. Non sono, almeno per il momento, moltissimi questi volontari che decidono di offrire il proprio tempo per aiutare altri utenti durante i viaggi, ma questa appare una funzione molto interessante.

Inizialmente, i soli a poter dare consigli in ambito gastronomico saranno solo le guide con più esperienza.