Su Amazon è disponibile il Belkin BoostCharge, il caricabatteria da parete da 25 W con tecnologia PPS e USB-C Power Delivery, compatibile con iPhone 15, Samsung Galaxy, iPad, Pixel e molti altri dispositivi. Grazie alla ricarica rapida, porta la batteria dallo 0 al 50% in soli 26-30 minuti. Oggi è disponibile a soli 9,99€ invece di 24,99€, con uno sconto del 60%.

Belkin BoostCharge 25W, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Belkin BoostCharge da 25 W è il caricabatteria ideale per chi ha acquistato di recente uno smartphone di ultima generazione, come iPhone 15, Samsung Galaxy S24 o Google Pixel, e si trova sprovvisto di alimentatore nella confezione. Grazie alla tecnologia PPS (Power Programmable Supply) e alla certificazione USB-C PD 3.0, soddisfa le esigenze di chi necessita di una ricarica rapida e sicura, portando la batteria dallo 0 al 50% in soli 26-30 minuti.

Con un prezzo in offerta di soli 9,99€ rispetto ai 24,99€ originali (sconto del 60%), rappresenta una soluzione conveniente per studenti, professionisti e viaggiatori che cercano un caricabatteria compatto e universale da portare sempre con sé. Il design portatile e la compatibilità con un'ampia gamma di dispositivi, tra cui iPad, Galaxy Tab e Note, lo rendono perfetto per chi vuole un unico caricabatteria versatile senza rinunciare alla qualità di un brand affermato.

Il Belkin BoostCharge da 25 W è un caricatore USB-C compatto con tecnologia PPS e Power Delivery 3.0, compatibile con iPhone 15, Samsung Galaxy, iPad e Pixel. Carica dallo 0 al 50% in soli 26-30 minuti.

Vedi offerta su Amazon