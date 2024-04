Google pagherà ancora di più per le vostre opinioni, ma c'è una condizione

Non tutti hanno disponibilità economica per acquistare app a pagamento, giochi o libri digitali, ma c'è una soluzione semplice e accessibile proprio a portata di mano - o meglio, di smartphone -: Google Opinion Rewards. Questa app, disponibile unicamente su dispositivi Android, offre un modo facile e veloce per guadagnare un po' denaro nel tempo libero, destinato poi a essere speso all'interno del circuito Google.

Il programma, lanciato da Google nel 2014, premia gli utenti con importi variabili tra 0.10€ e 1.00€ per completare sondaggi. Molti utenti Android utilizzano questi fondi sul Play Store, dove sono spendibili come denaro contante per l'acquisto di film, ebook o app a pagamento.

Ebbene, la novità è che sono in arrivo entusiasmanti aggiornamenti per l'app Google Opinion Rewards: le stringhe e i flag trovati nell'ultima versione dell'app suggeriscono che Google stia preparando l'introduzione di una funzionalità che consentirà agli utenti di collegare i propri account Gmail all'app.

Questo permetterebbe agli utenti di condividere le ricevute e guadagnare ulteriori ricompense, poiché una stringa in particolare indicava che gli utenti potrebbero inoltrare le ricevute digitali a un indirizzo email ufficiale. Il tutto, ovviamente, a discapito della condivisione anche della propria casella postale oltre che della posizione.

Resta da vedere quando la funzione di collegamento a Gmail verrà implementata su Google Opinion Rewards. Tuttavia, se Google intende distribuire ampiamente questa funzione, l'attesa non dovrebbe essere troppo lunga, poiché lo sviluppo è abbastanza avanzato da consentire l'attivazione della funzionalità tramite flag nascosti, e l'indirizzo email a cui verranno inoltrate le ricevute è già stato riservato.

Chiaramente, non ci si può aspettare che Google Opinion Rewards versi centinaia di dollari sul saldo del Play Store ogni mese. Tuttavia, i guadagni ottenuti con il programma dovrebbero essere sufficienti per acquistare app e giochi o noleggiare film una volta ogni tanto. Ovviamente, il tutto a patto di controllare regolarmente l'app per partecipare ai sondaggi più recenti e rispondere prontamente alle domande per aumentare le possibilità di ricevere sondaggi.