Il Google Pixel 10 Pro è in offerta su Amazon con uno sconto del 25%, portando il prezzo da 1.329€ a soli 996,75€ per la versione da 512GB in colorazione Grigio argento. Questo smartphone Android sbloccato integra Gemini, l'AI più avanzata di Google, e vanta un sistema a tripla fotocamera posteriore per scatti professionali, un display Super Actua da 6,3" e un'autonomia superiore alle 24 ore. Approfittate di questa offerta per risparmiare oltre 330€ e portarvi a casa un dispositivo con 7 anni di aggiornamenti garantiti.

Google Pixel 10 Pro, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Google Pixel 10 Pro rappresenta la scelta ideale per chi cerca uno smartphone all'avanguardia che integri intelligenza artificiale avanzata con Gemini nella vita quotidiana. Con uno sconto del 25%, questo dispositivo da 512GB è perfetto per professionisti creativi, appassionati di fotografia mobile e utenti power che necessitano di ampio spazio di archiviazione. Il sistema a tripla fotocamera posteriore di livello professionale soddisfa le esigenze di chi desidera realizzare foto e video di qualità superiore senza dover trasportare attrezzature ingombranti, mentre l'autonomia di oltre 24 ore vi libera dall'ansia della ricarica continua durante giornate intense di lavoro o viaggio.

Gli appassionati di tecnologia che vogliono investire in un dispositivo duraturo troveranno particolarmente vantaggiosi i 7 anni di aggiornamenti garantiti, una caratteristica che protegge l'investimento nel tempo e assicura funzionalità sempre aggiornate tramite i Pixel Drop. Il display Super Actua da 6,3 pollici e il chip più potente mai integrato in un Pixel rendono questo smartphone perfetto per chi utilizza applicazioni esigenti, gaming mobile o multitasking intensivo. Se cercate un compagno tecnologico affidabile che combini prestazioni rivoluzionarie, capacità fotografiche professionali e intelligenza artificiale evoluta, il Pixel 10 Pro in offerta rappresenta un'opportunità eccezionale per entrare nell'ecosistema Google premium.

Il Google Pixel 10 Pro rappresenta l'eccellenza della tecnologia mobile con il suo spettacolare display Super Actua da 6,3 pollici e ben 512GB di memoria. Dotato del chip più potente mai integrato in un Pixel, vi garantisce prestazioni straordinarie e un'autonomia superiore alle 24 ore. Il sistema a tripla fotocamera posteriore con intelligenza artificiale Gemini avanzata vi permetterà di catturare foto e video di qualità professionale in ogni condizione.

