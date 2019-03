Google Pixel 3a e 3a XL: spuntano alcuni dettagli tecnici

Secondo una fonte, Google Pixel 3a arriverà con uno Snapdragon 670, 4GB di RAM, un display OLED da 5,6 pollici e una batteria da 3000 mAh. Pixel 3a XL integrerà un display da 6 pollici.

Google Pixel 3a e Pixel 3a XL: potrebbero essere questi i nomi dei prossimi smartphone di fascia media del colosso di Mountain View. I nomi erano già stati intercettati la settimana scorsa analizzando il codice della nuova versione Android Q. Un’ulteriore conferma arriva da una fonte informata sui fatti che ha rivelato anche alcune caratteristiche tecniche dei due dispositivi.

Secondo la fonte, Pixel 3a avrà un display OLED da 5,6 pollici con risoluzione 2220 x 2080 pixel. A muovere tutto dovrebbe esserci lo Snapdragon 670 accoppiato a 4GB di RAM e 64GB di memoria interna. Il comparto fotografico, invece, dovrebbe comporsi di un unico sensore frontale grandangolare da 8MP e uno posteriore da 12MP. La batteria dovrebbe essere da 3000 mAh.

Credit Image: OnLeaks/91Mobiles

Non è chiaro in cosa differisca il Pixel 3a XL. Ciò che sappiamo al momento è che potrebbe integrare uno schermo da 6 pollici e una batteria più capiente. Per il resto, non ci sono dettagli. Le due nuove proposte riprenderanno – sulla base delle indiscrezioni – alcune peculiarità viste sul fratello maggiore Pixel 3 come il chip di sicurezza Titan M e il supporto eSIM.

Il rapporto prevede un lancio imminente e la commercializzazione in tre colori: Clearly White, Just Black e una terza variante cromatica non specificata. Non ci sono informazioni circa i prezzi di vendita che – tuttavia – saranno più contenuti rispetto ai top di gamma. Sarà interessante, però, capire in che fascia di prezzo Google deciderà di piazzarli per far fronte alla concorrenza agguerrita che caratterizzata questo segmento di mercato.