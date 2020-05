Google Pixel 4a è nuovamente il protagonista di alcune indiscrezioni. Il nuovo smartphone di fascia media potrebbe avere un prezzo di lancio più basso rispetto a quello di Pixel 3a (disponibile su Amazon). Stando alle ultime indiscrezioni, Pixel 4a, con 128 GB di memoria interna, sarà disponibile a 349 dollari.

Un prezzo molto interessante, considerando che il suo predecessore costava 399 dollari e poteva contare solo su 64 GB di ROM. Google, per ritagliarsi uno spazio consistente nel mercato degli smartphone di fascia media, avrebbe quindi deciso di abbassare i prezzi, forse anche a causa della crisi economia mondiale causata dal Covid-19. Solo ieri avevamo parlato dell’indagine secondo cui gli smartphone Android più acquistati nel primo trimestre del 2020 sono stati quelli di fascia media.

heard Pixel 4a is going be $349 https://t.co/zaezMcTCDG

— Stephen Hall (@hallstephenj) May 14, 2020