Con un colpo di scena alquanto inatteso, l’azienda americana ha sorpreso tutti mostrando durante il Google I/O 2022 le prime immagini di Pixel 7 e Pixel 7 Pro, Pixel Watch e un misterioso tablet.

Il portfolio di prodotti a marchio Pixel ha accolto oggi il nuovo smartphone di fascia media Pixel 6a e i nuovi auricolari TWS Pixel Buds Pro, ma a quanto pare si allargherà ulteriormente questo autunno con un miriade di dispositivi mossi da diversi chip Google Tensor.

Rick Osterloh, SVP di Google, ha appena svelato i piani del brand per quanto riguarda il futuro dei terminali della famiglia Pixel. Google ha impiegato diversi anni nel perfezionare quello che l’azienda chiama ambient computing, ovvero un ecosistema che circonda l’utente, fondendo hardware, software e servizi, facendo sì che tutte le componenti collaborino al fine di supportarne l’attività quotidiana in modo efficiente e non invasivo.

Oggi, durante il Google I/O, il colosso americano delle ricerche ha mostrato per la prima volta in modo ufficiale i futuri Pixel 7 e Pixel 7 Pro, affiancati in alcune bellissime foto di famiglia al tanto atteso smartwatch Pixel Watch e ad un tablet mai visto prima d’ora.

“Abbiamo trascorso anni a concentrarci sull’ambient computing e su come questo possa aiutarci a costruire una tecnologia che passi in secondo piano, pur essendo più utile che mai. Oggi all’I/O ho condiviso diversi importanti aggiornamenti al nostro portafoglio hardware che gettano le basi per la creazione di una famiglia di dispositivi che non solo lavorano meglio insieme, ma lavorano insieme per voi” ha affermato.

Quello che viene definito il nuovo “Pixel portfolio” vuole portare la tecnologia e l’intelligenza di Google vicino agli utenti adattandosi alle loro abitudini in modo non intrusivo.

Niente di questa strategia multi-dispositivo sarebbe possibile, secondo l’azienda, senza i nuovi chip Google Tensor, il primo dei quali ha fatto il proprio debutto a bordi di Pixel 6 e Pixel 6 Pro lo scorso autunno e che oggi è stato annunciato essere alla base anche di Pixel 6a.

Il futuro si prospetta brillante, è in arrivo anche il primo vero smartwatch a marchio Google, il Pixel Watch. Ha un design circolare a cupola, una corona girevole, è realizzato in acciaio inossidabile riciclato e dispone di cinturini personalizzabili che si possono sostituire facilmente, esattamente come anticipato dai recenti rumor. Google Pixel Watch sarà disponibile in autunno.

“Con questo orologio, avrete la nuova esperienza Wear OS di Google e gli strumenti per la salute e il fitness leader del settore di Fitbit, direttamente al vostro polso. Google Pixel Watch è un’estensione naturale della famiglia Pixel, in grado di fornire assistenza quando e dove serve” ha sottolineato Osterloh.

Sempre in autunno debutteranno Pixel 7 e Pixel 7 Pro con a bordo la seconda generazione di chip Google Tensor. Uno di questi SoC proprietari sarà anche quello che darà vita ad un tablet Android, ancora senza nome, che arriverà invece nel 2023.

“Non vedo l’ora che tutti possano vedere con i propri occhi quanto possano essere utili questi dispositivi e queste tecnologie, dagli indossabili, ai telefoni e ai tablet, fino all’audio e alla tecnologia per la casa intelligente” ha concluso il rappresentante dell’azienda di Mountain View.

Cosa ne pensate? Siete curiosi di scoprire i nuovi dispositivi Pixel che verranno svelati nei prossimi mesi?