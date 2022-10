Dopo aver provato per qualche giorno i nuovi arrivati della famiglia Pixel, ecco a voi un confronto fra Google Pixel 7 e Google Pixel 7 Pro. Come in occasione della passata generazione, anche i nuovi modelli condividono lo stesso distanziamento di prezzo di listino (649 euro contro 899 euro) con una differenza quindi di 250 euro all’atto pratico nelle rispettive configurazioni base da 128GB di memoria utente.

Questa differenza sarà però evidente all’atto pratico? Le maggiori implementazioni hardware presenti sulla variante Pro, saranno in grado di giustificare l’esborso maggiore, oppure il rapporto qualità/prezzo del modello base risulterà anche quest’anno difficilmente battibile?

Design e costruzione

La famiglia Pixel 7 eredita le linee di design viste sulla precedente famiglia Pixel 6, con la zona posteriore di entrambi i modelli in grado di attirare su di se il maggiore interesse. La famosa camera bar infatti (contenente tutti i sensori fotografici principali) mantiene il suo ruolo di elemento distintivo, guadagnando però maggiore cura e stile con nuovi materiali.

Soprattutto per Pixel 7 ci troviamo davanti a una resa visiva che seppur non troppo dissimile rispetto al predecessore diretto, è in grado di restituire sensazioni di una categoria superiore rispetto al passato. Due prodotti quindi ora alla pari per quanto riguarda estetica e materiali, che si differenziano per quanto concerne il design solamente per due elementi.

Il primo sono le dimensioni, con Pixel 7 Pro che vede il suo ingombro come maggiore, complice un display di diagonale più grande. Il secondo è il display, con la presenza di un pannello “piatto” su Pixel 7 contro un schermo curvo ai lati sul modello Pro.

Le differenze sui display non si fermano però qui

Oltre a differenze puramente dimensionali ed estetiche, i due pannelli si differenziano anche a livello tecnico, proprio come visto nella passata famiglia Pixel 6.

Solo il modello Pixel 7 Pro è infatti dotato di un display con tecnologia LTPO, in grado quindi di estendere il suo valore di refresh rate da 10Hz fino a 120Hz (il pannello di Pixel 6 può spingersi solo fino a 90Hz e a 60Hz al minimo). Anche la risoluzione è diversa fra i due modelli, con un dato superiore presente anche in questo caso sulla sola variante con prezzo maggiorato, anche se entrambi sono notevolmente migliorati dalla generazione precedente.

Manca anche una fotocamera su Google Pixel 7

Il conteggio delle mancanze di Pixel 7 nei confronti di Pixel 7 Pro si arricchisce poi anche di un elemento inerente il comparto fotografico.

L’isola fotografica posteriore infatti comprende al suo interno solamente due sensori per quanto concerne la proposta base del nuovo portfolio di Google, con la lente periscopica zoom a solo vantaggio del modello Pro. Questa differenza tecnica si estende poi anche in ambito software, con alcune limitazioni legate a determinate modalità di scatto che non saranno disponibili su Pixel 7 (dovute appunto alla mancanza della lente aggiuntiva o alla mancanza di messa a fuoco sulla fotocamera grandangolare per gli scatti macro).

Per entrambi i terminali però troviamo un comparto fotografico molto simile alla passata generazione ed entrambi hanno le due fotocamere comuni dalle caratteristiche simili. La principale da 50MP è la stessa. La grandangolare, da 12MP su entrambi i telegoni, sul modello Pro ha un campo visivo (FOV) maggiore e possiede la capacità di cambiare la messa a fuoco in favore degli scatti da distanza ravvicinata.

La differenza fra Pixel 7 e Pixel 7 Pro non sarà quindi da ricercarsi nella qualità in senso stretto, bensì nella maggiore versatilità di scatto garantita da un setup maggiormente variegato sulla variante con costo maggiorato.

Android 13 e la stessa politica di aggiornamenti/supporto futuro

Nessuna differenza per quanto riguarda la versione di Android a bordo di questi due terminali. Per entrambi infatti Android in versione 13, con tutte le opzioni di personalizzazione tipiche della ormai famosa e osannata Pixel Experience.

Identico anche il percorso di aggiornamenti e di supporto futuro, che vedrà fino a cinque anni di cura da parte dell’azienda: 3 anni di aggiornamenti del sistema operativo e 5 anni di patch di sicurezza sono il minimo tempo di supporto garantito.

Schede tecniche a confronto

Google Pixel 7 Google Pixel 7 Pro Dimensioni e peso 155,6 x 73,2 x 8,7 mm – 197g 162,9 x 76,6 x 8,9 mm – 212g Display 6,3″ 20:9 aspect ratio FHD+ (1080 x 2400) OLED 416 PPI 90Hz Corning Gorilla Glass Victus 1000 nit (1400 in HDR)

6,7″ 19,5:9 aspect ratio QHD+ (1440 x 3120) LTPO OLED 512PPI 120Hz Corning Gorilla Glass Victus 1000 nit (1500 in HDR)

Processore Google Tensor G2 Titan M2 Google Tensor G2 Titan M2 Memorie 8GB LPDDR5 RAM

128GB/256GB UFS 3.1 12GB LPDDR5 RAM

128GB/256GB/512GB UFS 3.1 Batteria 4355mAh Ricarica rapida – 30W Ricarica wireless Qi Battery Share

5000mAh Ricarica rapida – 30W Ricarica wireless Qi Battery Share

Fotocamere Fotocamera principale da 50MP Octa PDAF Quad Bayer (12,5MP) 1/1,31″ pixel 1,2μm f/1.85 campo visivo 82°

Fotocamera ultragrandangolare da 12MP pixel 1,25μm f/2.2 campo visivo 114°

Fotocamera frontale da 10,8MP pixel 1,22μm f/2.2 Fuoco fisso campo visivo 92,8°

Fotocamera principale da 50MP Octa PDAF Quad Bayer (12,5MP) 1/1,31″ pixel 1,2μm f/1.85 campo visivo 82°

Fotocamera ultragrandangolare da 12MP pixel 1,25μm f/2.2 campo visivo 114°

Fotocamera con teleobiettivo da 48MP PDAF Quad Bayer (12MP) pixel 0,7μm f/3.5 campo visivo 20.6° zoom ottico 5x

Fotocamera frontale da 10,8MP pixel 1,22μm f/2.2 Fuoco fisso campo visivo 92,8°

Sistema operativo Android 13 Android 13

Prezzi a confronto nella famiglia Google Pixel 7

Come accennato in sede di apertura di questo contenuto, la conferma degli stessi prezzi della passata generazione di smartphone realizzati da Google porta anche i nuovi Pixel 7 e Pixel 7 Pro a condividere la stessa differenza di listino vista soltanto 12 mesi fa.

Sono quindi 649 euro al lancio per Pixel 7 in configurazione da 128GB di memoria contro 899 euro di cartellino della variante Pro, dotata di tutte le migliorie raccontate nel corso di questo versus, i prezzi da tenere in considerazione al momento di effettuare la propria scelta.

Disponibili a partire da oggi, quale terminale sarà convincervi maggiormente e diventare il vostro futuro daily driver?