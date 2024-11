Cosa puoi acquistare con 664€? Con questa offerta, anche il Google Pixel 9

Se volete accedere alle migliori tecnologie di Google AI per scattare foto incredibili con lo smartphone ed eventualmente anche modificarle in modo professionale senza che si debba essere per forza degli esperti, allora il Google Pixel 9 è lo smartphone da avere oggi. Lanciato a 899€, oggi eBay lo propone a soli 664,99€ con il coupon "PSPROTT24".

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo di 35€ durante il checkout

Google Pixel 9, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Google Pixel 9 è adatto per gli appassionati di fotografia e tecnologia che desiderano sfruttare al meglio le innovazioni offerte dall'intelligenza artificiale. Con le sue potenti funzionalità di editing basate sull'AI e la capacità di scattare foto incredibili, questo smartphone soddisfa pienamente le necessità di coloro che vogliono immortalare momenti preziosi con la massima qualità. Non solo, il Pixel 9 è ideale anche per gli utenti che cercano uno smartphone con IA integrata capace di assistere efficacemente nella gestione quotidiana delle attività, grazie alla sua avanzata AI che rende l'organizzazione e l'esecuzione dei compiti più semplice e intuitiva.

Oltre alle sue prestazioni fotografiche e di gestione delle attività, il Google Pixel 9 si rivela essere un prodotto di alta qualità per chi desidera un telefono affidabile nel tempo. Dotato di una progettazione ultra liscia con bordi curvi e vetro protettivo sia anteriore che posteriore, questo smartphone non è solo un piacere da utilizzare ma è anche costruito per durare.

L'impegno di Google nell'offrire 7 anni di aggiornamenti del sistema operativo e della sicurezza garantisce che il Pixel 9 continuerà a migliorare e a rimanere al passo con le ultime innovazioni. Per chi cerca un mix perfetto tra estetica, funzionalità avanzate e durata nel tempo, il Google Pixel 9 rappresenta una scelta ideale.

