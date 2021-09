Google Pixel, l’occhio che vigila su di voi in caso di emergenza

Al pari di molti altri smartphone, i Pixel offrono già da tempo la possibilità di programmare in anticipo contatti e azioni da compiere con il proprio device in caso di emergenza. L’applicazione dedicata, chiamata “Emergenze personali” è una delle più complete, in quanto offre agli utenti funzionalità come il rilevamento automatico di incidenti stradali e altre emergenze, integrandosi con la modalità SOS di Android.

A partire dalla versione 2021.08.27 dell’applicazione, già in roll-out sul Play Store, Emergenze personali permette ora di avviare una registrazione video della durata massima di 45 minuti in caso di emergenza. Gli utenti Pixel possono decidere di destinare a questa funzionalità la gesture associata alle emergenze su Android, ossia i cinque tocchi ripetuti del tasto di accensione, in alternativa alle più tradizionali chiamate di emergenza o condivisione della posizione.

Credits: XDA developers

In base alla prova effettuata dal team di XDA, una volta attivato attivato, il video di emergenza registra fino a 10MB al minuto in risoluzione 720p, salvato inizialmente in locale sul dispositivo (lo spazio residuo non sarà un problema su Pixel 6, che in base agli ultimi leak dovrebbe partire da 128GB di memoria interna) e poi caricato immediatamente sul cloud dell’account Google dell’utente se lo smartphone è collegato a una rete internet Wi-Fi o mobile, dove sarà salvato per sette giorni prima di essere automaticamente eliminato. Gli utenti possono accedere ai video di emergenza salvati, cancellarli o condividerli all’indirizzo Web dedicato.

Ovviamente sarà possibile fermare la registrazione prima dello scadere dei 45 minuti; allo stesso modo, impostando la funzionalità dall’applicazione Emergenze personali, si può scegliere di condividere automaticamente le registrazioni così ottenute con i contatti di emergenza.

Come specificato nelle avvertenze a questa nuova funzionalità, la registrazione di emergenza è pensata per essere utilizzata responsabilmente, solo se si ci si trova in un’effettiva situazione di pericolo. Google lascia però la responsabilità dell’utilizzo della registrazione di emergenza e della successiva condivisione interamente nelle mani dell’utente.

L’applicazione Emergenze personali, che con questo aggiornamento riceve anche il redesign dell’interfaccia Material You di Android 12, è disponibile purtroppo solo per i possessori di uno smartphone Pixel.