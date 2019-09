Google Play Pass annunciato: app e giochi per sfidare Apple Arcade

Google Play Pass è un servizio di abbonamento che offre accesso ad app e giochi. Il costo è di 4,99 dollari al mese, proprio come il rivale Apple Arcade.

Google ha annunciato il nuovo servizio Play Pass che si pone in chiara concorrenza con Apple Arcade. A differenza di quest’ultimo che si focalizza solamente sui videogiochi, il servizio offerto da Big-G in abbonamento offrirà agli utenti accesso sbloccato a oltre 350 app e giochi. Con “accesso sbloccato” si intende che tutto sarà privo di pubblicità, di acquisti in-app e di pagamenti anticipati.

La società di Mountain View sottolinea che Play Pass sarà disponibile sui dispositivi Android a partire da questa settimana negli Stati Uniti. Successivamente, il servizio verrà esteso a livello globale. Dopo un periodo di prova di 10 giorni, il servizio avrà un costo di 4,99 dollari (esattamente la stessa tariffa annunciata per Apple Arcade). Per un periodo di tempo limitato, è possibile ottenere Play Pass a soli 1,99 dollari mensili per i primi dodici mesi.

Come già detto, Google Play Pass è un servizio a tutto tondo che offre applicazioni per musica, fitness, videogiochi e molto altro. Per facilitare la ricerca di tutte queste app e giochi, è stata aggiunta una nuova scheda Play Pass per gli abbonati. Se, invece, si sta navigando nel classico Play Store, le app coperte dal servizio verranno contrassegnate da un’icona.

Esiste, infine, un piano per le famiglie che consente di condividere l’abbonamento con un massimo di altri cinque membri della famiglia. Ogni membro della famiglia può accedere a Play Pass singolarmente.