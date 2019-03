Google Podcasts sbarca su desktop con un client apposito

È apparsa una versione Web Desktop di Google Podcasts che permette l’ascolto, la sincronizzazione e la navigazione di podcast a partire da un browser senza utilizzare l'app Android.

Lo scorso anno, Google ha lanciato un’applicazione dedicata al mondo dei podcast. Fino a questo momento, però, Google Podcasts era disponibile solo sui dispositivi Android e Google Home. In queste ore, è apparsa una versione Web Desktop che permette l’ascolto, la sincronizzazione e la navigazione degli episodi anche a partire dal proprio PC o senza accedere a nessuna applicazione.

Se clicchiamo su un link di un podcast, veniamo indirizzati verso la pagina del podcast in questione con la possibilità di ascoltare gli episodi direttamente da un browser. L’interfaccia è identica a quella proposta su Android. La scoperta è stata fatta da un utente che lo ha immediatamente comunicato su Twitter. Tuttavia, se si va sulla pagina podcasts.google.com verrà visualizzata la descrizione del prodotto e il collegamento all’app disponibile sul Play Store.

Dunque, potrebbe trattarsi di un aggiornamento ancora in fase di sviluppo. Inoltre, l’app Web sincronizza l’avanzamento della riproduzione da Android e Google Home. I controlli di base includono la riproduzione, la pausa, riavvolgimento di 10 secondi, avanzamento di 30 secondi e la velocità di riproduzione da 0,5x a 3x. Al momento, però, non c’è nessun modo per effettuare ricerche o per iscriversi partendo dall’applicazione web.

Infatti, per poter aver accesso ai podcast gli utenti devono ottenere prima il link di collegamento o inserirlo manualmente. Insomma, ci sono ancora miglioramenti da fare e data la mancanza di annunci ufficiali, potrebbe trattarsi di una versione pre-lancio a cui verranno apportate le adeguate modifiche.