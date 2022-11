Oggetto della “mannaia” di Google questa volta sarà Google Street View, l’app pensata per esplorare i dintorni e poterci orientare meglio.

Se, anche alla lontana, avete seguito la storia della compagnia di Mountain View vi sarà noto che questa è percorsa di grandi successi, clamorosi fallimenti e ripensamenti (alle volte inspiegabili): il caso forse più noto è il social Google+, che nelle intenzioni della casa madre avrebbe dovuto soppiantare Facebook per poi invece essere cancellato.

Questa volta a finire al centro delle attenzioni è (o, più correttamente, sarà) Google Street View così da lasciare più margine d’azione alla più generica app Google Maps. A riportare la notizia è stato 9to5Google, sito specializzato nel dare informazioni che gravitano nell’universo della nota azienda americana.

9to5Google ha decompilato l’ultima versione caricata da Google sul proprio store. Questo ha permesso di individuare alcune linee di codice che avrebbero permesso di intuire quale sarà il cammino che Google avrebbe intenzione di intraprendere.

Allo stato attuale delle cose il condizionale è assolutamente obbligatorio: siamo nel campo delle mere congetture e delle ipotesi. Lo stesso 9to5Google ha chiaramente specificato che questi cambiamenti potrebbero non avere mai luogo o che le loro valutazioni potrebbero non essere corrette.

Google Street View è apparsa per la prima volta quasi 16 anni fa (per la precisione nel maggio 2007) è fin da subito si è affermata come una delle feature più amate dell’azienda di Mountain View: grazie alla possibilità di vedere a tutto campo le strade del pianeta (e alcuni dei luoghi più strani e inaccessibili) fin da subito ha reso più semplice orientarsi o, perché no, curiosare per il mondo. E se fino ad oggi è stata un’App separata presto, se quanto riportato da 9to5Google dovesse avverarsi, andrebbe a confluire in Maps.

E a tal proposito sembra che Google abbia già deciso come muoversi: nella già citata operazione di APK Insight 9to5Google ha trovato una “nota” che riporta (traduzione nostra):

“L’App Street View App verrà dismessa: il supporto tecnico avrà termine il 21 Marzo 2023”.

Ovviamente, per i motivi esposti sopra, tale avviso non è ancora visibile agli utenti, ma grazie a 9to5Google siamo stati avvisati con largo anticipo. E voi cosa ne pensate: se dovesse succedere vi mancherà Street View?