MINIMO STORICO per il Google Pixel Tablet da 128GB con base di ricarica: CHE AFFARE! (-100€)

Se siete alla ricerca di un tablet Android all'avanguardia, che coniughi potenza, versatilità e design innovativo, allora dovreste prestare attenzione a questa offerta su Amazon. Il Google Pixel Tablet da 128GB con base di ricarica è ora disponibile al prezzo speciale di 499,90€, con uno sconto del 17% rispetto al prezzo originale di 599€, permettendovi di risparmiare ben 99,10€!

Google Pixel Tablet da 128GB con base di ricarica, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Google Pixel Tablet si rivela la scelta ideale per un'ampia gamma di utenti. Professionisti in movimento, appassionati di tecnologia e famiglie alla ricerca di un dispositivo versatile troveranno in questo tablet la soluzione perfetta: grazie al potente chip Tensor G2 e all'IA di Google integrata, offre prestazioni perfette per lo streaming video, videochiamate di alta qualità e una vasta gamma di applicazioni professionali e creative.

Lo schermo da 11 pollici con colori vivaci e luminosità adattiva rende il Pixel Tablet perfetto sia per lunghe sessioni di lavoro che per l'intrattenimento. Al con tempo, la batteria a lunga durata, che garantisce fino a 12 ore di streaming video, assicura che possiate rimanere produttivi o intrattenuti per l'intera giornata senza preoccuparvi di ricaricare il dispositivo. La base di ricarica è perfetta proprio per guardare film e serie TV, o magari giocare, senza preoccuparsi della batteria!

Per i creativi, il Pixel Tablet offre la possibilità di prendere appunti, creare schizzi e gestire progetti con estrema facilità. La funzione Quick Share facilita la condivisione di contenuti con altri dispositivi, rendendolo ideale per il lavoro di gruppo o per mantenere stretti contatti con familiari e amici.

Attualmente in offerta a 499,90€, il Google Pixel Tablet da 128GB con base di ricarica rappresenta un'opportunità eccezionale per chi desidera un dispositivo Android di alta gamma a un prezzo accessibile. La combinazione di prestazioni elevate, versatilità d'uso - dalla produttività all'intrattenimento - e la capacità di trasformarsi in un smart display per la casa lo rendono un investimento prezioso!

Vedi offerta su Amazon