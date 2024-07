Il prezzo del tablet Pixel non è più un ostacolo. Ora a 369€ con il Prime Day

Siamo giunti al secondo e ultimo giorno del Prime Day 2024, con numerose offerte ancora attive e altre che si presentano periodicamente nel corso della giornata. Oggi vi segnaliamo il Google Pixel Tablet, un prodotto decisamente innovativo se abbinato alla sua dock. Grazie al Prime Day, il prezzo ufficiale è stato ridotto, scendendo da 499€ a soli 369€.

Google Pixel Tablet, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Google Pixel Tablet si rivela una scelta preminente per gli appassionati di tecnologia alla ricerca di un dispositivo all'avanguardia per soddisfare le esigenze di streaming, videochiamate di alta qualità e creatività on-the-go. Con il suo schermo da 11 pollici e la batteria a lunga durata, offre fino a 12 ore di video in streaming, rendendolo ideale per lunghe maratone di serie TV o per sessioni di lavoro senza la necessità di una ricarica frequente.

Questo tablet è consigliato a coloro che danno priorità alla portabilità e alla performance, grazie al potente chip Tensor G2 che garantisce prestazioni veloci e affidabili. Per gli amanti della produttività, il Google Pixel Tablet offre funzioni avanzate come la digitazione rapida delle email e la possibilità di prendere appunti o esprimere la propria creatività tramite la penna (venduta separatamente), rendendo ogni compito più semplice e intuitivo.

Inoltre, la funzione Quick Share facilita la condivisione di foto, video e documenti tra dispositivi, ideale per chi necessita di un workflow efficiente tra più piattaforme. Infine, con un prezzo di 369€, rispetto al suo prezzo originale di 499€, il Google Pixel Tablet si configura come una scelta valore per i creativi, studenti e chiunque cerchi un tablet Android robusto e versatile.

