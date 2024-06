Google testa la dark mode automatica per i siti web nella sua app per iPhone

Google sta testando una nuova funzionalità sperimentale all'interno del suo programma Google Search Labs, disponibile per ora solo sull'App Google per iOS. Questa funzione permette agli utenti di mantenere la dark mode in automatico su ogni sito web visitato attraverso l'app Google, indipendentemente dalle impostazioni predefinite del sito stesso. Questa modalità può essere attivata facilmente tramite una nuova icona a forma di sole presente nella barra degli indirizzi.

Secondo quanto riferito, la funzionalità è ancora in fase di test e non è stata estesa agli utenti Android. Al momento dell'attivazione, la modalità scura si applica automaticamente a tutti i siti compatibili, offrendo un'esperienza più confortevole, specialmente in condizioni di scarsa illuminazione. È importante notare che i siti che dispongono di una dark mode nativa non saranno influenzati da questa sperimentazione.

La popolarità della modalità scura è cresciuta del 47% da quando sistemi operativi come Android e iOS hanno introdotto l'opzione su scala sistemica. Inoltre, oltre l'80% degli utenti preferisce utilizzare la dark mode, citando benefici significativi come la riduzione dello sforzo degli occhi. Queste statistiche dimostrano un chiaro interesse che potrebbe condurre Google a implementare definitivamente questa funzionalità nel suo app per iOS e, possibilmente in futuro, anche su Android.

Sebbene questa funzione sia in fase di test e non ci sia ancora una certezza sulla diffusione definitiva dell'Auto Dark Mode, il trend generale e le preferenze degli utenti potrebbero giocare un ruolo cruciale nelle decisioni future di Google.