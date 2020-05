Google Traduttore: arriva la traduzione simultanea in italiano

Google Traduttore ora traduce in tempo reale ciò che viene detto a voce. Il rilascio della nuova funzione di trascrizione è già avvenuto e per il momento supporta nove lingue. Oltre all’italiano, troviamo inglese, francese, tedesco, hindi, portoghese, russo, spagnolo e tailandese. Per il momento, è disponibile solo per i dispositivi Android.

Per far sì che funzioni, l’applicazione deve essere aggiornata all’ultima versione. Come potete vedere dagli screenshot presenti all’interno di questo articolo, aprendo l’applicazione di Google Traduttore compare la nuova icona “Trascrivi”. Cliccando su questa voce, si avrà accesso alla sezione dedicata in cui possiamo selezionare la lingua di partenza e la lingua d’arrivo (tra quelle supportate). A questo punto, sarà sufficiente cominciare a parlare e il sistema trascriverà simultaneamente le traduzioni.

Per adesso, non è possibile salvare le trascrizioni ma la leaker Jane Manchun Wong ha fatto sapere su Twitter che presto sarà possibile. Ad ogni modo, si tratta di una funzione che può tornare utile in diverse occasioni. Nell’ultimo periodo, il colosso di Mountain View si sta impegnando molto per abbattere – nei limiti del possibile – le barriere linguistiche. Nei mesi scorsi, infatti, vi abbiamo raccontato delle nuove funzioni linguistiche rilasciate da Google per i suoi diversi servizi. Per esempio, Google Assistant può trasformarsi in un vero e proprio interprete.

Ovviamente parliamo sempre di una traduzione automatica. Nonostante questi sistemi vadano perfezionandosi sempre più, non sono perfetti. In molti casi, il risultato è soddisfacente soprattutto quando ci troviamo davanti a combinazioni linguistiche più comuni ma difficilmente un sistema automatico sarà in grado di afferrare sfumature culturali o emotive.

Altro strumento utile offerto da Google si chiama trascrizione istantanea che trascrive in tempo reale ciò che viene detto (non traduce, ma trascrive solamente). In questo caso, la trascrizione può essere salvata ma solo per tre giorni.