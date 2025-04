Google uccide l'ennesima app, ma stavolta non sparirà del tutto

Il "cimitero di Google", casa di tutte le applicazioni dismesse dal colosso americano, potrebbe presto contare un nuovo membro: si tratta di Google Play Games, che sarebbe in procinto di essere smantellato e integrato all'interno del Play Store.

Google non è certo nuova ad abbandonare alcuni dei suoi prodotti, non importa se siano usati o meno dagli utenti: tra gli esempi più famosi ci sono Allo e Duo, app di messaggistica che hanno avuto vita decisamente breve, ma anche Google+, Google Podcast e, di recente, anche i primi Chromecast.

Le prime avvisaglie del possibile addio a Google Play Games arrivano dalle analisi di Assemble Debug, noto specialista nell'esaminare il codice delle applicazioni Android. Sebbene Google non abbia ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali, l'esperto ha individuato elementi rivelatori nel codice del Play Store che suggeriscono l'integrazione progressiva delle funzionalità di Play Games. In particolare, il sistema di tracciamento degli obiettivi achievements sarebbe già in fase di implementazione all'interno del Play Store.

Oltre al monitoraggio degli obiettivi, Google sembra intenzionata a trasferire nel Play Store anche altre caratteristiche distintive di Play Games, come la gestione del profilo giocatore e la possibilità di seguire altri utenti. A questo si aggiunge il fatto che Play Games non ha ricevuto alcun aggiornamento degno di nota negli ultimi tempi, così come nessuna nuova funzionalità importante, rafforzando l'impressione che l'app sia ormai entrata in una fase di mantenimento passivo in attesa della dismissione.

L'app Google Play Games, lanciata originariamente nel 2013, aveva introdotto funzionalità innovative come la possibilità di giocare istantaneamente a titoli casuali senza dover scaricare l'applicazione completa. Nonostante questi punti di forza, sembra che Google stia decidendo di semplificare la propria offerta, concentrando tutte le funzionalità legate ai giochi all'interno dell'app principale del Play Store, eliminando così un'applicazione separata che potrebbe essere considerata ridondante.

Play Games per PC avrà un destino diverso

Se l'app mobile sembra destinata all'obsolescenza, diverso appare il futuro per Play Games per PC, la versione per Windows lanciata nel 2022 e ancora in fase beta. Questa piattaforma dovrebbe sopravvivere, anche in considerazione del fatto che Microsoft ha recentemente interrotto il supporto a Windows Subsystem for Android (WSA). Play Games per Windows rimane una delle poche soluzioni per giocare ai titoli Android su PC, anche senza possedere uno smartphone con il sistema operativo di Google o dover ricorrere ad altri emulatori.

La sopravvivenza della versione Windows potrebbe essere legata anche alla strategia di Google di mantenere una presenza, per quanto minima, nel settore del gaming su PC, un mercato in continua espansione che rappresenta un'opportunità significativa per l'ecosistema Android. Inoltre, la dismissione dell'app mobile potrebbe rappresentare un modo per concentrare risorse di sviluppo sulla versione desktop, ancora in fase di perfezionamento.