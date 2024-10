Google vuole portare il "Non disturbare" a un nuovo livello su Android 16

Google si sta preparando a lanciare una nuova funzionalità di Android nella prossima release prevista per il 2025, novità ad oggi nota come Priority Mode, che mira a espandere e migliorare le funzionalità della modalità Non disturbare (DND). Questa funzionalità, simile alla Focus Mode di Apple, verrà inclusa nel futuro aggiornamento Android 16, offrendo agli utenti maggiore personalizzazione e controllo sulle notifiche e le interruzioni.

Dettagli della Priority Mode

Priority Mode, già parzialmente visibile nel codice della beta di Android 15 QPR1, consentirà agli utenti di creare profili personalizzati con oltre 40 icone da scegliere, e impostazioni specifiche per eventi che si attiveranno automaticamente seguendo il calendario o l'ora di riposo configurata dall'utente.

Inoltre, sarà possibile attivare più modalità contemporaneamente e configurare contatti e applicazioni che possono interrompere la modalità silenziosa. Il sistema includerà opzioni aggiuntive come il passaggio alla scala di grigi, allo schermo oscurato e l'attivazione del tema scuro, migliorando così l'esperienza utente in termini di personalizzazione del display.

"Questa nuova implementazione nel sistema operativo mira a migliorare significativamente l'interazione quotidiana degli utenti con il loro dispositivo, riducendo le distrazioni in momenti chiave della giornata" ha suggerito Mishaal Rahman di Android Authority.

Implicazioni per gli utenti

L'introduzione del Priority Mode riflette l'importanza crescente del controllo digitale personalizzato, permettendo agli utenti di gestire meglio il loro tempo e la loro attenzione. Con la capacità di sincronizzare automaticamente la modalità DND con gli eventi del calendario, gli utenti potranno concentrarsi meglio durante riunioni o altri impegni, migliorando così la produttività e la gestione dello stress quotidiano.

L'aggiornamento è previsto per Android 16, segnando un passo avanti significativo rispetto alle versioni precedenti e dimostrando il riconoscimento da parte di Google dell'importanza di fornire agli utenti strumenti avanzati per la gestione delle notifiche e delle interruzioni.