ho. per la salute: premiati con l’iniziativa “Più Passi che Giga”

Iniziativa davvero molto interessante quella che vede coinvolto l’operatore telefonico ho. in merito al tema della sensibilizzazione dei propri utenti. Infatti, attraverso il progetto Più Passi che Giga, ho. punta a premiare gli utenti più “healthy”, grazie ad un concorso veramente unico e particolare.

L’impegno per sensibilizzare gli utenti

Viviamo in una società sempre più connessa e attaccata allo smartphone. Quindi, è veramente lodevole constatare come un operatore telefonico, che ovviamente basa parte del business proprio su questa connessione costante, si impegni al fine di sensibilizzare i clienti sulla necessità sempre più stringente di operare un uso più sano e corretto degli apparati dotati di connessione ad Internet.

Più Passi che Giga

Nel caso specifico dell’iniziativa Più Passi che Giga, ho. cerca in maniera divertente e originale un modo per “mettere in moto” i propri clienti, incitandoli tramite la possibilità di vedersi riconosciuti dei premi in base al numero di passi effettuati in un mese, al fine di spronarli ad aumentare l’attività fisica e il movimento.

Come suggerisce il nome stesso del progetto, ho. vuole infatti portare gli utenti ad effettuare più passi durante il mese solare rispetto al numero di GB consumati online con il proprio device. Grazie al collegamento dell’applicazione ho. al servizio Google Fit, per dispositivi Android, o all’app Salute, per i dispositivi iOS, lo smartphone diventerà quindi non solo un contapassi, ma anche il metro di paragone e di giudizio fra movimento fisico e consumo di connessione dati. Ma come funziona?

Per aderire all’iniziativa bisogna essere clienti ho. e aver rinnovato la propria offerta negli ultimi 30 giorni. Seguendo il link alla promo che si trova nella schermata principale della app ho. si ha la possibilità di completare la registrazione.

Ogni 1.000 passi compiuti si accumulerà 1 GigaPasso, da confrontare a fine mese con i giga consumati per navigare. Se a fine mese il conteggio dei passi fatti supererà quello dei giga consumati, si verrà premiati.

L’esempio pratico in questo primo mese di iniziativa vede coloro che riusciranno nell’impresa portarsi a casa un codice sconto del valore di 10 euro da spendere sul sito mi.com (il portale italiano del brand Xiaomi) per l’acquisto di una Mi Smart Band 5. In questo caso, il codice sconto sarà consegnato a partire dal 1° giugno e potrà essere usato entro il 28 giugno.

Un interessante segnale per mandare un messaggio ai propri clienti sull’importanza, soprattutto in questo momento storico, di tenere sempre monitorati i parametri vitali grazie all’uso della tecnologia.

Non finisce qui

Ma non è tutto: ho. non punta solamente a premiare in maniera “passiva” i clienti grazie a succosi regali in collaborazione coi i partner tech e non solo. Data la preminenza dell’iniziativa, volta non solo a sensibilizzare gli utenti sull’importanza dell’attività fisica, ma più in generale sui temi di sostenibilità ambientale dell’intero settore tech, l’operatore si impegna a continuare il progetto in collaborazione con Treedom, già avviato nei precedenti mesi, per ripopolare il nostro pianeta con nuove aree verdi. E i numeri parlano chiaro: sono infatti già oltre 2.000 gli alberi che sono stati piantati nelle foreste avviate in Europa, Africa e America, producendo un quantitativo di ossigeno tale da compensare quasi 300.000 kg di CO2 all’anno prodotta per il trasporto delle SIM.

Per scoprire di più sulle promozioni ho., così come per controllare le condizioni dell’iniziativa Più Passi che Giga, l’invito è quello di visitare il sito dell’operatore. Nel ricordarvi che troverete alcune delle promozioni telefoniche fra le più convenienti del settore, con addirittura piani fino a 100 GB a partire da 6,99 euro, non ci resta che augurare buona camminata (e buona caccia ai premi) a tutti!