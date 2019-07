HongMeng OS, il sistema operativo di Huawei debutterà su una Smart TV?

HongMeng OS, sistema proprietario di Huawei concepito come alternativa ad Android, potrebbe debuttare sulla Smart TV a marchio Honor.

HongMeng OS, ovvero il sistema operativo proprietario di Huawei pensato come alternativa ad Android, potrebbe vedere la luce su una Smart TV. In particolare, dovrebbe trattarsi del tanto chiacchierato televisore a marchio Honor, la cui esistenza nei progetti del brand è stata confermata dallo stesso Presidente dell’azienda cinese George Zhao. Insomma, il gigante di Shenzen continua a lavorare sotto traccia.

Del resto, il fatto che HongMeng OS abbia la capacità di adattarsi a diversi dispositivi oltre gli smartphone è una caratteristica rivelata direttamente da Ren Zhenghfei, Presidente e fondatore di Huawei. L’azienda cinese ha inoltre organizzato una conferenza per il 9 agosto, durante la quale potrebbe finalmente svelare dettagli ufficiali del nuovo sistema operativo, soprattutto per gli sviluppatori.

Un quadro peraltro coerente con quanto dichiarato da Honor in merito alla sua prima Smart TV. Secondo il brand cinese, dovrebbe trattarsi di qualcosa di più di un semplice “televisore intelligente”, tanto da essere definito da Zhao come uno Smart Screen, con la capacità di configurarsi come vero e proprio cuore pulsante della casa del futuro. Una possibilità che potrebbe essere offerta proprio da HongMeng OS.