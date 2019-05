Honor 20 e 20 Pro svelati: i gemelli diversi di P30 e P30 Pro partono da 499 euro

Entrambi sono basati sul processore Kirin 980. Honor 20 Pro può anche contare su ben quattro fotocamere posteriori. In Italia, rispettivamente, a 499 e 599 euro.

Honor 20 e Honor 20 Pro sono i nuovi smartphone top di gamma dell’azienda cinese, appena presentati all’intero di un evento organizzato appositamente a Londra. Come già accaduto in passato, si tratta di dispositivi che presentano diversi punti in comune con i “cugini” di Huawei, in questo caso P30 e P30 Pro. Di contro però, vengono proposti a cifre decisamente più contenute (499 e 599 euro), il che potrebbe rappresentare un’importante spinta a livello commerciale.

Honor 20 Pro

La variante Pro è basata sul Kirin 980 abbinato a 8 Gigabyte di RAM e a 256 Gigabyte di memoria interna. Una piattaforma hardware chiamata a muovere un display da 6,26 pollici con risoluzione di 2.340 x 1.080 pixel, che occupa buona parte della superficie frontale. Non c’è il notch, bensì la solita fotocamera integrata direttamente nello schermo, di cui Honor è stata precorritrice.

In particolare, si tratta di un sensore da 32 Megapixel con obiettivo f/2.0, assistito dalle funzionalità software che ormai ben conosciamo, inclusa la modalità ritratto 3D. Sulla parte posteriore invece, esattamente come visto con il P30 Pro, ci sono ben quattro fotocamere: la principale da 48 Megapixel (si tratta del sensore Sony IMX586) con obiettivo f/1.4 e stabilizzatore ottico dell’immagine; la secondaria da 16 Megapixel grandangolare a 117° con obiettivo f/2.2; c’è poi il teleobiettivo da 8 Megapixel f/2.4 con zoom ottico 3X, ibrido 5X e digitale a 30X; infine, il quarto sensore da 2 Megapixel dedicato alle macro, con messa a fuoco fino a 4 cm e obiettivo f/2.4.

Tanta attenzione dunque per il comparto fotografico che, esattamente come visto nei top di gamma Huawei, rappresenta il punto chiave anche dei nuovi flagship Honor. Ovviamente, tutto è gestito dagli algoritmi di intelligenza artificiale dell’azienda cinese che, tra le altre cose, mettono a disposizione funzionalità come la Super Night Mode e la Ultra Clarity Mode. I video vengono registrati fino alla risoluzione 4K a 30 fps, con tanto di stabilizzazione elettronica.

La parte software è affidata ad Android 9, personalizzato con l’interfaccia Magic UI 2.1. Tutto è alimentato da una batteria da 4.000 mAh, compatibile con la ricarica rapida a 22W (caricabatterie apposito incluso in confezione). La scocca è realizzata in vetro (curvato sulla parte posteriore), mentre le varianti cromatiche disponibili sono due: Phantom Black e Phantom Blue.

Completa la connettività: Bluetooth 5.0, Wi-Fi ac dual-band, supporto LTE, GPS A-GLONASS Beidou Galilelo, porta USB-C. Il sensore per il riconoscimento delle impronte digitali è stato posizionato sul lato, ma c’è la possibilità di sbloccare Honor 20 Pro anche con il riconoscimento del volto. Per acquistarlo saranno necessari 599 euro.

Honor 20

La versione standard è basata ugualmente sul Kirin 980, con la RAM però che scende a 6 Gigabyte e la memoria interna a 128 Gigabyte. Il display è sempre un pannello da 6,26 pollici con risoluzione di 2.340 x 1.080 pixel, che occupa il 91,6% della superficie frontale. Anche in questo caso la fotocamera frontale è integrata direttamente nello schermo, con il solito sensore da 32 Megapixel f/2.0 e le varie funzionalità software citate in apertura.

Sulla parte posteriore di Honor 20 ci sono sempre quattro fotocamere: la principale da 48 Megapixel (si tratta del sensore Sony IMX586) con obiettivo f/1.8 e stabilizzazione ibrida dell’immagine (AIS); la secondaria da 16 Megapixel grandangolare a 117° con obiettivo f/2.2; c’è poi il sensore di profondità da 2 Megapixel f/2.4 per gli effetti bokeh; infine, il quarto sensore da 2 Megapixel dedicato alle macro, con messa a fuoco fino a 4 cm e obiettivo f/2.4.

Tanta attenzione dunque anche in questo smartphone per il comparto fotografico. Ovviamente, come già detto, tutto è gestito dagli algoritmi di intelligenza artificiale dell’azienda cinese che, tra le altre cose, mettono a disposizione funzionalità come la Super Night Mode e la Ultra Clarity Mode. I video vengono registrati fino alla risoluzione 4K a 30 fps, con tanto di stabilizzazione elettronica.

La parte software è affidata ad Android 9, personalizzato con l’interfaccia Magic UI 2.1. La batteria scende a 3.750 mAh, compatibile con la ricarica rapida a 22W (caricabatterie apposito incluso in confezione). La scocca è realizzata in vetro (curvato sulla parte posteriore), mentre le varianti cromatiche disponibili sono due: Midnight Black e Sapphire Blue.

Completa la connettività: Bluetooth 5.0, Wi-Fi ac dual-band, supporto LTE, GPS A-GLONASS Beidou Galilelo, porta USB-C. Il sensore per il riconoscimento delle impronte digitali è stato posizionato sul lato, ma c’è la possibilità di sbloccare Honor 20 anche con il riconoscimento del volto. Per acquistarlo saranno necessari 499 euro.