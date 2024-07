Honor 200 Lite, Standard e Pro | Quale comprare?

La serie 200 di Honor è finalmente arrivata sul mercato e propone tre diversi modelli, Lite, Standard e Pro, per tre differenti fasce di prezzo. Il terzetto di smartphone risponde al motto "The Portrait Master", poiché il sistema di fotocamere è pensato per soverchiare la relativa concorrenza nelle rispettive fasce di prezzo, offrendo un mix di tecnologia all'avanguardia e utilizzo dell'intelligenza artificiale per quanto riguarda i modelli Standard e Pro.

Fatta questa premessa, qual è il modello migliore da acquistare? La risposta alla domanda è, ovviamente, nelle vostre mani. Solo voi conoscete le vostre esigenze reali e il budget che avete a disposizione, ma dal canto nostro, abbiamo deciso di indicarvi tutte le differenze fra i tre modelli, in maniera tale da potervi dare un quadro che sia il più chiaro ed esaustivo possibile, permettendovi di scegliere il modello più adatto.

Honor 200 Lite

Honor 200 Lite è un dispositivo elegante e versatile, ideale per chi cerca prestazioni solide, un design raffinato e un prezzo imbattibile. Il punto di forza di questo dispositivo è il comparto fotografico: una fotocamera principale da 108MP, una fotocamera grandangolare e di profondità da 5MP e una fotocamera macro da 2MP. La fotocamera principale supporta un'apertura f/1.75 e 108MP in modalità HIGH-RES, garantendo che ogni momento venga catturato con chiarezza e fedeltà anche in condizioni di scarsa luminosità. Inoltre, la fotocamera principale è in grado di produrre effetti bokeh progressivi, che replicano la visione naturale dell’occhio umano.

Queste caratteristiche consentono di catturare immagini dettagliate e di alta qualità in praticamente tutte le situazioni. Per quanto riguarda la fotocamera frontale da 50MP, essa è supportata dall'algoritmo RAW Domain di Honor, che ottimizza i selfie per migliorare i dettagli del volto.

Il display AMOLED da 6.7 pollici, con una luminosità di picco per i contenuti in HDR di 2000 nit e un refresh rate di 90Hz, offre un'esperienza fluida e sempre reattiva. Il dispositivo è sottile (6.78mm) e leggero (166g), facilitando l'uso con una sola mano. Il processore MediaTek Dimensity 6080, combinato con 8GB di RAM e 256GB di memoria interna, garantisce prestazioni ottimali per i carichi di lavoro quotidiani, garantendo una gestione efficiente delle app e dei giochi. La batteria da 4500mAh, infine, assicura un'autonomia davvero convincente, alla quale si aggiunge il supporto alla ricarica rapida da 35W, per poter caricare molto rapidamente il dispositivo.

Con un prezzo di listino di 329.90€, Honor 200 Lite si pone come una delle scelte migliori per chi cerca uno smartphone che strizza l’occhio ai cameraphone di fascia medio-alta, pur mantenendo un prezzo contenuto e prestazioni ottime per l’utilizzo quotidiano.

Honor 200

Honor 200 è il perfetto punto d’incontro fra il modello Lite e quello Pro. Il comparto fotografico offre delle specifiche pensate per realizzare dei ritratti di livello professionale: fotocamera principale da 50MP (f/1.95), con Sensore Sony IMX906 da 1/1.56”, fotocamera teleobiettivo da 50MP (f/2.4), con Sensore Sony IMX856, e una fotocamera ultra-grandangolare, e macro, con sensore da 12MP (f/2.2) (FOV 112°), compongono il modulo fotografico dell’Honor 200, rendendolo uno dei migliori cameraphone della sua fascia di prezzo.

In aggiunta, sul versante software, sono state introdotte tutte le funzionalità AI presenti sul Honor 200 Pro: AI Shadow and Light Enhancement, AI Optical Effects Enhancement, AI Artistic Style Enhancement e la modalità per ritratti professionali, realizzata in collaborazione con lo studio Harcourt.

Il display AMOLED da 6.7 pollici, con refresh rate a 120Hz, 435PPI e una luminosità massima di 4000nits con i contenuti HDR, avvicinano Honor 200 al settore dei flagship, pur mantenendolo contenuto nei costi.

Il processore è uno Snapdragon 7 Gen 3, più che ottimale per gestire le attività di tutti i giorni, mentre per quanto riguarda la RAM e lo spazio di archiviazione, Honor 200 viene venduto in tre differenti tagli: 8GB + 256GB, 12GB + 256GB e 12GB + 512GB, andando a coprire le esigenze di ogni tipologia di utente.

Per quanto riguarda la batteria, si tratta di una 5200mAh capace di fornire oltre 24 ore di utilizzo misto; inoltre il dispositivo supporta la ricarica rapida (Honor Supercharge) da 100W, riducendo drasticamente i tempi di inattività.

Con prezzi di listino che variano da 599,90€, fino a 649,00€ (in base al taglio di RAM e di memoria che si deciderà di acquistare), Honor 200 si rivela il modello più versatile della serie, capace di abbracciare differenti tipologie di utenza, riuscendo al contempo a offrire un comparto fotografico all'avanguardia e prestazioni ottimali.

Honor 200 Pro

Per quanto riguarda il modello top di gamma della Serie 200, Honor 200 Pro, siamo di fronte a un terminale che offre il meglio del meglio, a un prezzo veramente competitivo, tanto da farlo definire dalla stessa azienda cinese un "flagship economico".

Sulla carta le differenze con il modello 200 Standard possono sembrare infinitesimali, ma in realtà si tratta di alcune caratteristiche molto importanti. Innanzitutto, il chip è uno Snapdragon 8S Gen 3 Mobile Platform. Il secondo punto di forza è una fotocamera principale, sempre da 50 megapixel, ma con un sensore SuperDynamic H9000 da 1/1.3".

Infine, per quanto riguarda il display, Honor 200 Pro presenta 3840Hz Risk-free Dimming e le certificazioni TÜV Rheinland Flicker Free Display e TÜV Rheinland Full Care Display.

Insomma, si potrebbe dire che Honor non ha badato a spese con il suo modello 200 Pro, specialmente in virtù del fatto che viene venduto, nell'unica configurazione da 12 GB di RAM e 512 GB di spazio di archiviazione, a un prezzo veramente concorrenziale di soli 799,99€.

Vi consigliamo, comunque, di dare un occhio alla nostra recensione completa per comprendere appieno quanto ci abbia sorpreso in positivo.

Caratteristiche a confronto

Honor 200 Lite Honor 200 Honor 200 PRO Processore MediaTek Dimensity 6080 Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 Mobile Platform Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 Mobile Platform Display 6,7'' AMOLED

90Hz

2.664x1.200 pixel

2.000nits

435PPI 6,7'' AMOLED

120Hz

2.664x1.200 pixel

4.000nits

435PPI 6,78'' AMOLED

120Hz

2.700x1.224 pixel

4.000nits

437PPI RAM e Archiviazione 8GB+256GB 8GB+256GB 12GB+256GB 12GB+512GB 12GB+512GB Modulo Fotocamera Fotocamera principale da 108MP (f/1.75) con supporto alla modalità High-Res Fotocamera grandangolare e di profondità da 5MP Fotocamera macro da 2MP Fotocamera principale per ritratti da 50MP (f/1.9) (OIS + EIS) con sensore Super Dynamic H9000 da 1/1.3" Fotocamera teleobiettivo (OIS + EIS) da 50MP (f/2.4) con Sensore Sony IMX856 Fotocamera Ultra-grandangolare e Macro da 12MP (f/2.2) (FOV 112°) Fotocamera principale con sensore Superlarge e OIS da 50MP (f/1.95) con sensore Sony IMX906 da 1/1.56” Fotocamera teleobiettivo (OIS + EIS) da 50MP (f/2.4) con Sensore Sony IMX856 Fotocamera Ultra-grandangolare e Macro da 12MP (f/2.2) (FOV 112°) Peso 166gr 187gr 199gr Batteria 4200mAH 5200mAh 5200mAh

Quale scegliere?

Come vi dicevamo in apertura, quale modello della Serie 200 scegliere, spetterà solamente a voi. Indubbiamente, se non avete grandissime necessità, ma volete comunque un telefono di medio-bassa gamma, capace di offrirvi un comparto fotografico all'avanguardia, Honor 200 Lite è indubbiamente il telefono per voi.

Se siete in cerca invece di un medio-gamma che abbia tante nuove funzioni basate sull'intelligenza artificiale per realizzare fotografie veramente convincenti, Honor 200 potrebbe essere la scelta migliore.

Tuttavia, se volete semplicemente trovarvi fra le mani un telefono che abbia tutte le carte in regola per essere un flagship, ma senza sforare il tetto degli 800 euro o cifre ben più elevate, considerando i modelli proposti dalla concorrenza, Honor 200 Pro è sicuramente una delle scelte migliori di questo inizio estate 2024.