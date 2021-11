Honor 50 Lite è ufficiale: ha una batteria super (e non solo)

Honor 50 Lite è ufficiale: nella giornata di oggi, 22 novembre, il marchio tecnologico cinese ha annunciato la disponibilità di questo nuovo dispositivo economico sul mercato italiano. Sarà lui lo smartphone perfetto per il vostro Black Friday?

Honor 50 Lite si distingue per la capacità della batteria, da ben 4300mAh, ricaricabile con sistema Honor SuperCharge 66W. Il sistema SuperCharge è in grado di allungare la durata della batteria del 40% in soli 10 minuti e del 100% in 39 minuti.

Il display è un Honor FullView da 6,67″ certificato TÜV Rheinland Low Blue Light, soluzione hardware che riduce la percentuale di luce blu emessa per alleviare l’affaticamento degli occhi. Lo smartphone, inoltre, è stato progettato con una cornice super sottile da 1,05 mm che si traduce in un rapporto schermo-corpo del 94,4%. L’esperienza visiva risulta particolarmente coinvolgente: il segreto sta nel supporto a Wide Color Gamut (DCI-P3) e True Color Display, due tecnologie che permettono di riprodurre una gamma di colori più ampia e di sintonizzare la loro visualizzazione in base all’ambiente.

Il comparto fotocamera include un obiettivo principale da 64MP, uno ultra grandangolare da 8MP, un altro macro da 2MP e un quarto profondità sempre da 2MP.

Honor 50 Lite: specifiche tecniche

Honor 50 Lite Dimensioni e peso 161,8 x 74,7 x 8,5 mm

192g Display 6,67″, IPS LCD

1080 x 2376 pixel

391 ppi

60Hz refresh rate Processore Qualcomm Snapdragon 662 RAM 6GB Memoria interna 128GB Fotocamera posteriore 64MP principale, f/1.9

8MP ultra grandangolare, f/2.4

2MP macro, f/2.4

2MP profondità, f/2.4 Fotocamera anteriore 16MP, f/2.0 Batteria e ricarica 4300mAh

Fast charging 66W Software Android 11, Magic UI 4.2, Google Play Services Altro Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, NFC, lettore di impronte digitali laterale, USB Tipo-C 2.0

Prezzi e disponibilità

Per acquistare Honor 50 Lite bisognerà attendere ancora qualche giorno. I preordini si apriranno su HiHonor il 26 novembre e andranno avanti fino al 3 dicembre; dal 3 dicembre in poi, invece, Honor 50 Lite approderà su Amazon e negli store degli operatori Tim e WindTre.

Gli utenti di HiHonor potranno accedere a due offerte esclusive pensate apposta per loro: nei giorni del preordine, sarà possibile acquistare Honor 50 Lite al prezzo di 299,90 euro e ricevere in regalo Honor Band 6. Non solo: dal 26 novembre, lo smartphone sarà in offerta flash limitata a soli 249,90 euro (valido solo per i primi 30 pezzi).

Honor 50 Lite sarà disponibile in due colorazioni – Deep Sea Blue e Midnight Black – e un solo taglio di memoria – 6/128GB.