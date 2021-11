Honor 60 e Honor 60 Pro finalmente dal vivo: sorprende il display

Il grande ritorno sulle scene di Honor prosegue con i nuovi Honor 60 e Honor 60 Pro. A poche ore dalla data di presentazione ufficiale sul mercato cinese, prevista per il 1 dicembre, i due nuovi device del produttore asiatico si mostrano ora in tutta la loro gloria in una serie di foto scattate dal vivo.

Gli scatti, apparsi inizialmente sul social network Weibo e divulgati al pubblico internazionale dalla testata GSMArena, confermano le indiscrezioni già emerse a proposito dei due smartphone, ma ne rivelano anche un’importante differenza.

Ci riferiamo al display, che appare curvo su quattro lati nel caso della versione Pro mentre è curvo solo alle estremità nel caso dell’Honor 60 base. Le dimensioni dell’Honor 60 Pro sono inoltre leggermente più grandi, mentre per via della diversa conformazione del pannello display le cornici, che già risultano molto ridotte nell’Honor 60, saranno ancora più sottili.

I due smartphone condividono invece il foro punch-hole per la fotocamera e il retro, che presenta una scocca lucida con un sistema di tre fotocamere disposte entro due cornici circolari.

Il nuovo Honor 60 sarà immesso sul mercato insieme alla sua controparte Pro come un device di fascia medio-alta destinato alla creazione e alla condivisione di contenuti, con una scheda tecnica appena superiore rispetto all’Honor 50, giunto di recente anche sul mercato italiano. Per ottenere ulteriori informazioni sulle specifiche dei nuovi device Honor dovremo attendere solo fino al lancio sul mercato cinese previsto per domani.

Sempre a proposito del design, a cui Honor ha dedicato una grande attenzione, di recente sono trapelate sempre da Weibo ulteriori foto dal vivo delle diverse colorazioni, che mostrano l’effetto della lavorazione con effetto “notte stellata” mostrata nel teaser.

Come possiamo notare, la particolare tecnica di lavorazione utilizzata da Honor per la scocca di questi dispositivi appare ancora più evidente anche in condizioni di illuminazione artificiale. Si tratta sicuramente di un effetto sorprendente, ma non appetibile a tutti: per questo motivo i nuovi Honor 60 e Honor 60 Pro saranno disponibili in altre tre colorazioni, tra cui un classico nero lucido e un verde metallizzato.