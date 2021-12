Honor 60 e 60 Pro ufficiali: Android 12 a partire da 374 euro (in Cina)

Ve ne avevamo parlato ieri, e oggi possiamo dirlo: Honor 60 e 60 Pro sono finalmente ufficiali. L’evento di lancio, tenutosi qualche ora fa, ha visto protagonisti due dispositivi non troppo diversi rispetto ai loro predecessori, fatto salvo per qualche rifinitura che comunque resta marginale.

I punti di forza del nuovo mid-range Honor 60 sono il display, un OLED curvo da 6,67 pollici, la batteria da 4800mAh e soprattutto la fotocamera da 108+8+2MP. Magic UI in versione 5.0 si basa su Android 12; il tutto è alimentato dalla mobile platform Qualcomm Snapdragon 778G.

Honor 60 Pro, invece, vanta un SoC Snapdragon 778G+ (si noti il “+” di differenza), una diagonale più ampia (dai 6,67 pollici di Honor base si passa a 6,78″), una curvatura del vetro che si estende a tutti e quattro i lati (su Honor 60 il vetro è curvo solo sui due più lunghi) e una fotocamera grandangolare da 50MP. Non cambia la capienza della batteria – sempre da 4800mAh – e non cambia il refresh rate: per entrambi i dispositivi siamo a quota 120Hz.

Honor 60: specifiche tecniche

Honor 60 Dimensioni e peso 161,40 x 73,30 x 7,98 mm

179 g Display OLED 6,67″ FHD+

120Hz

395ppi

100% DCI-P3 Processore Qualcomm Snapdragon 778G RAM 8GB, 12GB Memoria interna 128GB, 256GB Fotocamera posteriore 108MP principale, f/1.9, 1/1,52″, 2,1μm

8MP ultra grandangolare, f/2.2, FOV 112°

2MP profondità, f/2.4 Fotocamera anteriore 32MP, f/2.4 Batteria e ricarica 4800mAh

Ricarica rapida 66W Software Android 12 con Magic UI 5.0 Altro Dual SIM, 5G, Wi-Fi 6, NFC, lettore di impronte digitali integrato nel display

Honor 60 Pro: specifiche tecniche

Honor 60 Pro Dimensioni e peso 163,9 x 74,8 x 8,2 mm

192 g Display OLED 6,78″ FHD+

120Hz

429ppi

100% DCI-P3 Processore Qualcomm Snapdragon 778G+ RAM 8GB, 12GB Memoria interna 256GB Fotocamera posteriore 108MP principale, f/1.9, 1/1,52″, 2,1μm

50MP ultra grandangolare-macro, f/2.2, AF 2,5 cm, FOV 122°

2MP profondità, f/2.4 Fotocamera anteriore 50MP, f/2.4, FOV 100° Batteria e ricarica 4800mAh

Ricarica rapida 66W Software Android 12 con Magic UI 5.0 Altro Dual SIM, 5G, Wi-Fi 6, NFC, lettore di impronte digitali integrato nel display

Prezzi e disponibilità

Non sappiamo ancora quando Honor 60 e Honor 60 Pro saranno disponibili sul mercato italiano. Incognita anche sui prezzi, che in Cina vanno dai 374 ai 457 euro per Honor 60 e dai 513 ai 554 euro per Honor 60 Pro. Tre i tagli di memoria per il primo (8/128GB, 8/256GB, 12/256GB) e due per il secondo (8/256GB, 12/256GB).