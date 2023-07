Honor ha svelato in Cina il suo nuovo smartphone pieghevole, Honor Magic V2. Il dispositivo vanta caratteristiche impressionanti che lo distinguono dalla concorrenza. In particolare, il Magic V2 vanta una notevole sottigliezza e leggerezza, che ne fanno un dispositivo rivoluzionario nel mercato degli smartphone pieghevoli.

La versione più sottile dell’Honor Magic V2, realizzata in pelle vegana, misura appena 9,9 mm quando è piegata e pesa solo 231 grammi. In confronto, questo lo rende più sottile e leggero di dispositivi rivali come il Samsung Galaxy Z Fold4, il Pixel Fold di Google e il Mate X3 di Huawei. In effetti, da quello che racconta l’editor di The Verge che l’ha provato in prima persona, tenere in mano il Magic V2 piegato è molto simile a tenere in mano uno smartphone non pieghevole, colmando il divario tra gli smartphone tradizionali e la tecnologia foldable.

Sebbene il Magic V2 sia leggermente più spesso degli ultimi flagship quando è piegato, rientra comunque in una categoria molto simile. Inoltre, Honor offre una versione con scocca in vetro che è leggermente più spessa e pesante della variante in pelle vegana. Queste scelte di design si adattano alle diverse preferenze degli utenti, consentendo ai clienti di scegliere la versione più adatta alle proprie esigenze. Da aperto Honor Magic V2 misura appena poco più di 4mm!

Honor non ha ancora confermato se il Magic V2 verrà rilasciato al di fuori della Cina. Tuttavia, visto il lancio internazionale di Magic Vs durante il MWC 2023, si potrebbe pensare quelle siano le intenzioni.

Uno dei principali risultati ingegneristici dell’Honor Magic V2 è la sua cerniera incredibilmente sottile, che utilizza un materiale proprietario. Questo materiale costituisce il 67% della cerniera, e la rende più sottile del 25% e più resistente del 20% rispetto a quella del suo predecessore, il Magic Vs. Anche la struttura di supporto della cerniera è stata riprogettata, riducendo lo spessore di ben il 75%.

La resistenza della cerniera rimane elemento fondamentale nella valutazione di un pieghevole, soprattutto in assenza di una classificazione IP per la resistenza alla polvere e all’acqua. Tuttavia, Honor sostiene che la cerniera può resistere a 400.000 cicli di piegatura, equivalenti a circa 100 aperture e chiusure al giorno per 10 anni. Anche se una leggera piega è ancora visibile sul display, diventa meno evidente una volta che il dispositivo è in uso.

L’Honor Magic V2 è dotato di due schermi, entrambi con una frequenza di aggiornamento di 120Hz, finalmente. Lo schermo esterno misura 6,43 pollici con un rapporto di aspetto 20:9, una risoluzione di 2376 x 1060 e un’impressionante luminosità di picco di 2.500 nit. Il display pieghevole interno è ancora più grande, con una dimensione di 7,92 pollici, una risoluzione quasi quadrata di 2344 x 2156 e una luminosità di picco di 1.600 nit.

Nonostante le dimensioni più sottili, è ancora dotato di una batteria da 5.000 mAh con capacità di ricarica rapida a 66W. Il dispositivo è alimentato dal processore Snapdragon 8 Gen 2, un aggiornamento rispetto all’8+ Gen 1 utilizzato nel Magic Vs. Dispone di un trittico di fotocamere posteriori (principale da 50 megapixel, ultrawide da 50 megapixel e teleobiettivo da 20 megapixel), doppia fotocamera da 16 megapixel per i selfie, fino a 16GB di RAM e opzioni di archiviazione che vanno da 256GB a 1 TB.

In Cina, l’Honor Magic V2 sarà disponibile a partire da 8.999 yuan (circa 1125 euro) e dovrebbe essere spedito entro il 27 luglio. È disponibile anche una Ultimate Edition, che include fino a 1TB di memoria e uno stilo nella confezione, a partire da 11.999 yuan (circa 1500 euro).

Anche se resta da vedere quando e se l’Honor Magic V2 sarà disponibile a livello internazionale, la sua impressionante sottigliezza e leggerezza, insieme alle sue funzioni avanzate, lo rendono una prospettiva interessante per gli appassionati di smartphone pieghevoli. Mentre il mercato dei foldable continua a evolversi, l’Honor Magic V2 è senza dubbio un dispositivo da tenere d’occhio.