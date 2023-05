Il HUAWEI Mate X3 è uno smartphone pieghevole innovativo che offre diversi progressi significativi in termini di design, affidabilità ed esperienza d’uso.

Grazie all’attenzione rivolta alla massimizzazione della superficie dello schermo, pur mantenendo una struttura leggera, il Mate X3 si distingue come una delle migliori opzioni nel mercato dei foldable.

Il segreto di Huawei sta nei materiali

Una delle innovazioni principali del Mate X3 è l’impressionante rapporto peso-schermo. Con un peso di soli 239 grammi, è più leggero di molti dispositivi pieghevoli concorrenti, come il Samsung Galaxy Z Fold4. Huawei ha raggiunto questo risultato valutando attentamente i materiali e l’ingegneria coinvolti nella sua costruzione, dando priorità alla durata e alla robustezza e mantenendo il peso basso. Il Mate X3 vanta un corpo durevole e resistente all’acqua con una certificazione IPX8.

Huawei ha compiuto progressi significativi nel mercato degli schermi pieghevoli grazie alla sua ricerca, ai materiali sviluppati internamente e alle tecnologie brevettate. Il Mate X3 incorpora queste innovazioni per offrire agli utenti un’esperienza innovativa a tutto tondo e inaugurare una nuova era di smartphone con schermo pieghevole.

Un’importante innovazione tecnologica è l’integrazione di uno schermo interno resistente agli urti che utilizza “fluido non newtoniano”. Questo schermo utilizza un materiale con un’altissima capacità di dissipazione dell’energia e una struttura molecolare unica. Le proprietà del materiale gli consentono di passare da uno stato morbido a uno rigido quando viene sottoposto a urti, garantendo una maggiore protezione dello schermo interno. Lo schermo interno offre una resistenza agli urti 4 volte superiore a quella del suo predecessore, il Mate X2.

Inoltre, il Mate X3 è dotato di una nuova generazione di cerniere a doppia rotazione e di materiali in lega di alluminio ad alta resistenza di grado aeronautico. La cerniera a doppia rotazione riduce la ridondanza strutturale e migliora l’affidabilità, mantenendo un design ultrasottile. L’uso del più robusto materiale in lega di alluminio ad alta resistenza da 700MPa migliora la resistenza della cerniera all’estrusione e alla deformazione, garantendone la durata. Inoltre, l’applicazione di materiali ed elementi di design innovativi, come la nuova porta USB Tipo-C ultrasottile brevettata, contribuisce al form factor sottile e leggero del dispositivo.

La forma definitiva per un foldable a libro?

Il HUAWEI Mate X3 risolve praticamente ogni tipo di problema che affligge gli smartphone pieghevoli di questo tipo. Lo spessore dell’ultimo gioiellino Huawei è di soli 11,08mm da chiuso, in pratica quanto un iPhone 14 Pro Max con una cover, e soli 5,3mm da aperto, una dimensione quasi surreale e che risulta difficile da comprendere anche quando lo si prova in prima persona.

Il suo design con cerniera a goccia supporta un display interno da 7,85 pollici con un rapporto di aspetto quasi quadrato e un’alta risoluzione di 2496 x 2224 pixel. Il display esterno da 6,4 pollici, protetto dal nuovo e resistente Kunlun Glass realizzato da Huawei stessa, mantiene un rapporto di aspetto 20,9:9 con una risoluzione di 2504 x 1080 pixel. In pratica da chiuso è come uno smartphone classico, da aperto è un comodo tablet quadrato che invoglia l’utente ad utilizzare più applicazioni contemporaneamente.

Sembra impossibile che Huawei sia riuscita ad includere un’ampia batteria da 4800mAh senza rinunciare alla ricarica rapida con filo fino a 66W e wireless fino a 50W. La scusa della concorrenza per la mancanza della ricarica wireless è sempre stata quella dello spessore, Huawei ha dimostrato che “volere è potere”.

Non solo: l’unico altro prodotto con uno spessore comparabile a quello di Mate X3 è Xiaomi Mix Fold 2. Per raggiungere tale sottigliezza, tuttavia, il dispositivo Xiaomi ha dovuto rinunciare al grado di protezione IP e ad una cerniera regolabile su diverse angolazioni, due aspetti che invece Mate X3 vanta comunque.

Un altro fattore che spesso posiziona i foldable come seconda scelta rispetto ai flagship tradizionali è la qualità del comparto fotografico. I pieghevoli più recenti hanno sempre utilizzato lenti con livelli di zoom limitati per via dello spessore richiesto dai moduli a periscopio.

Huawei ha risolto anche questo problema con Mate X3. Non solo lo smartphone è dotato di una fotocamera principale da 50MP, ma il comparto fotografico marchiato XMAGE dispone di una fotocamera da 12MP stabilizzata otticamente con lente a periscopio e zoom ottico 5x. Sfruttando l’ottima elaborazione software e questo hardware all’avanguardia, Mate X3 supporta uno zoom massimo pari a 50x, un range di ingrandimento pari a 100x se si parte dalla fotocamera grandangolare! Nessun pieghevole si è mai spinto così in là.

Ovviamente anche lato software sono stati fatti passi avanti significativi, con un’esperienza di multitasking avanzata che permette non solo di dividere lo schermo in verticale o orizzontale tra due app, ma di aprire anche qualsiasi applicazione sia necessario in una finestra flottante da spostare liberamente dove si ritiene più comodo.

HUAWEI AppGallery continua la propria avanzata presentando sempre più app e sedimentandosi come uno degli store di riferimento a livello globale. L’ecosistema di servizi software Huawei (HMS) permette agli utenti di godere di ogni comodità, dall’archiviazione cloud allo streaming di musica, passando per l’acquisto di eBook, il motore di ricerca Petal Search e l’ottimo servizio di navigazione Petal Maps.

Le funzionalità Super Device rendono Mate X3 un ottimo compagno di altri prodotti dell’ecosistema hardware Huawei, il quale comprende gli auricolari wireless FreeBuds, gli smartwatch HUAWEI Watch, ma anche i tablet della serie MatePad e i portatili della gamma MateBook, tutti perfettamente integrati tra loro.

