Si sapeva già tutto, mancava solo l’ufficialità del nuovo Pixel Fold, il primo pieghevole di casa Google. Gli smartphone foldable erano una novità fino a un annetto fa, ma ormai praticamente tutte le case produttrici più grosse ne hanno almeno uno. Riuscirà Google a tirare fuori qualcosa di originale e a convicere gli utenti ad acquistarlo?

Andiamo subito a vedere cosa ha da offrire questo nuovo pieghevole. Partendo dal display, Google Pixel Fold ha un pannello esterno da 5,8 pollici OLED con risoluzione 1080 x 2092, 408ppi, luminosità picco di 1.550 nit e refresh rate fino a 120Hz. Il display interno, invece, è un OLED da 7,6 pollici con risoluzione 1840 x 2208, 308ppi, 1.450 nit picco e refresh rate fino a 120Hz.

Passando al processore, troviamo l’ormai rodato ed eccellente Tensor G2, come accade ormai su tutti i più recenti Pixel. C’è anche un co-processore di “scorta”, il Titan M2. Il tutto è poi contornato da ben 12 GB di RAM e 512 GB di spazio di archiviazione con memoria UFS 3.1.

La batteria è da 4.821 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata a 30W. In merito al comparto fotografico, abbiamo tre fotocamere principali rispettivamente da 48MP f/1.7 + 10,8 MP f/2.2 + 10,8 MP f/3.05. La fotocamera anteriore interna è da 8MP f/2.0, mentre quella anteriore esterna è da 9,5MP con f/2.2.

Il Pixel Fold offre molta flessibilità nell’uso dello smartphone, permettendo di passare da una modalità compatta a una più spaziosa per leggere, guardare video, giocare o usare le app. Inoltre, ha un fattore di forma innovativo e accattivante, che si distingue dai soliti dispositivi comuni. Google ha ottimizzato le sue app e il software per funzionare bene sul Pixel Fold, e probabilmente influenzerà lo sviluppo delle future funzionalità di Android per i dispositivi pieghevoli.

Specifiche tecniche Pixel Fold

Vi lasciamo qui di seguito le specifiche tecniche complete di Pixel Fold.

Pixel Fold Dimensioni e peso aperto: 139,7 x 158,7 x 5,8mm

chiuso: 139,7 x 79,5 x 12,1mm

peso: 283g Display esterno: OLED 5,8″ 1080 x 2092, 408ppi, refresh rate fino a 120Hz, 1.550nit picco, Gorilla Glass Victus

interno: OLED 7,6″ 1840 x 2208, 380ppi, refresh rate fino a 120Hz, 1.450nit picco, plastica protettiva CPU Tensor G2 (co-processore Titan M2) GPU Mali-G710 MP7 Memoria 12 GB + 512 GB Fotocamera Fotocamere posteriori: 48MP f/1.7 + 10,8 MP f/2.2 + 10,8 MP f/3.05. Fotocamere anteriore interna è da 8MP f/2.0, quella anteriore esterna è da 9,5MP con f/2.2 Batteria e ricarica 4.821mAh, ricarica rapida 30W cablata Connettività 5G, Wi-Fi 6, USB-C 3.2 gen 2 Sistema operativo Android 13

Prezzi e disponibilità

Il Pixel Fold è disponibile per il preordine da oggi, 10 maggio 2023, e sarà spedito ai clienti a giugno. Il prezzo è di 1.799 dollari, che lo rende uno dei telefoni più costosi sul mercato. Tuttavia, Google spera che il Pixel Fold sia in grado di sostituire più dispositivi nella vita degli utenti, offrendo un’esperienza unica e versatile. Come il tablet, per ora non arriverà sul mercato italiano.