Honor Magic 3, questa la prima foto inedita?

Nuove indiscrezioni riportano come possa essere arrivato il momento di presentare il nuovo Honor Magic 3, il predecessore Magic 2 era arrivato sul mercato a fine 2018.

Vi mostriamo una foto molto misteriosa proveniente dal Social Network Cinese Weibo. Un obiettivo fotografico formato da 4 sensori. A che smartphone apparterrà?

La disposizione della fotocamera è parecchio in linea con i nuovi prodotti dell’azienda Cinese e questo ci fa pensare che possa essere uno smartphone in dirittura d’arrivo. Il sensore principale, quello contenuto nel rettangolo in alto a sinistra, dispone di una risoluzione da 48 MP. Immaginiamo che gli altri saranno utili a scattare foto macro ravvicinate e ci sarà anche l’immancabile sensore grandangolare.

Non sapendo ufficialmente che smartphone possa essere, dobbiamo affidarci al leaker che pensa, ma non è sicuro, che si stia parlando di Honor Magic 3 perché la foto è stata scattata da un Honor Magic 2. Messa così, la motivazione è flebile.

Honor 30 Lite? Honor 10 Max? Tendiamo ad escluderli per via della disposizione dei sensori della fotocamera, molto diversi da quelli dei modelli appena menzionati.

Un dettaglio che poteva darci la conferma relativa ad Honor Magic 3 sarebbe potuto essere il modulo fotocamera anteriore, in quando quello del Magic 2 è scomparsa e il successore poteva riutilizzarlo. E’ chiaro, non è certo, ma è un dettaglio sicuramente essenziale. Fermo restando che molto presto ne sapremo di più questo è quanto.

Se seguissimo il ciclo annuale solito di ricambio con i predecessori, Honor Magic 3 sarebbe in ritardo di oltre un anno e mezzo ma ciò non vuol dire che presto possa arrivare sul mercato.