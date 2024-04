Honor Magic6 Pro, tutti i segreti per diventare fotografi e registi provetti

Scoprite i segreti della fotografia e della cinematografia con Honor Magic6 Pro. Da AI Motion Sensing Capture alle funzionalità professionali di registrazione video, imparate come sfruttare al meglio lo smartphone per catturare immagini e filmati di alta qualità. Ecco quindi come modificare alcune impostazioni della fotocamera per migliorare l'esperienza di scatto delle foto e di registrazione dei video con Honor Magic6 Pro, il quale vi ricordiamo è disponibile sullo store ufficiale HiHonor!

Acquista Honor Magic6 Pro da HiHonor

Lascia che l'IA scatti la foto perfetta...

AI Motion Sensing Capture rivoluziona il modo in cui la fotocamera interagisce con l'ambiente circostante, consentendole di riconoscere accuratamente le scene, identificare in modo intelligente i momenti chiave e aiutarvi a catturare lo scatto perfetto senza sforzo. Sia che si tratti di catturare spettacoli dal vivo o eventi sportivi, questa funzione è progettata per rilevare le posture del corpo, come i salti, e garantire che non si perda mai un momento di azione.

Come utilizzare AI Motion Sensing Capture

La modalità di cattura intelligente può essere utilizzata in due diversi modi: automatico, lo smartphone si preoccuperà di monitorare la scena e scattare la foto, e manuale, in cui sarete voi a premere il pulsante dell'otturatore, ma sarà Honor Magic6 Pro a scegliere un momento leggermente prima o dopo, se lo ritiene migliore. In pratica la modalità manuale corregge il naturale ritardo di una frazione di secondo, che si può avere tra quando si vede qualcosa e quando si reagisce scattando, toccando il pulsante di scatto.

Per attivare AI Motion Sensing Capture vi basterà:

Aprire l'app "Fotocamera"

Fare clic sull'icona a forma di omino che corre nell'angolo in basso a sinistra

Fare clic su "Accetta" nell'avviso che comparirà (solo per la prima volta)

Selezionare con il pulsante in alto a sinistra, se si vuole utilizzare la modalità automatica oppure no

Tenere lo smartphone il più fermo possibile/premere manualmente l'otturatore quando si presenta l'attimo desiderato

Per vedere il risultato vi basterà recarvi nella Galleria dove trovate tutte le vostre fotografie. Per ottenere il migliore risultato, Honor consiglia di tenere lo smartphone più fermo possibile e assicurarsi che il soggetto rimanga all'interno dell'inquadratura per tutto il tempo.

... o prendi tu il controllo!

Honor Magic6 Pro dispone anche di una funzionalità di scatto professionale che lascia all'utente piena libertà di azione. Per trovarla vi basterà aprire la fotocamera e cercare la dicitura "Pro" tra le varie modalità offerte. Sono molti i parametri personalizzabili, proprio come una vera macchina fotografica DSRL/mirrorless:

Metering: s cegli tra Matrix, Center e Spot Metering. Matrix metering seleziona un'area ampia dello schermo. La funzione metering "Center-weighted" seleziona l'intero fotogramma, concentrandosi tuttavia sul centro. Il Metering Spot si concentra sul 2,5% dell'area del mirino che circonda il punto di misurazione.

cegli tra Matrix, Center e Spot Metering. Matrix metering seleziona un'area ampia dello schermo. La funzione metering "Center-weighted" seleziona l'intero fotogramma, concentrandosi tuttavia sul centro. Il Metering Spot si concentra sul 2,5% dell'area del mirino che circonda il punto di misurazione. ISO: verifica la sensibilità della fotocamera alla luce. Un valore ISO alto richiede un tempo di esposizione più breve, tuttavia con risultati evidenti di rumore.

verifica la sensibilità della fotocamera alla luce. Un valore ISO alto richiede un tempo di esposizione più breve, tuttavia con risultati evidenti di rumore. Apertura: supporta la regolazione manuale e automatica dell'apertura. Minore è l'apertura, maggiore è la profondità di campo.

supporta la regolazione manuale e automatica dell'apertura. Minore è l'apertura, maggiore è la profondità di campo. Velocità otturatore: imposta tempo esposizione. Tieni fermo il dispositivo durante l'esposizione per evitare foto sfocate.

imposta tempo esposizione. Tieni fermo il dispositivo durante l'esposizione per evitare foto sfocate. Compensazione esposizione: modifica l'impostazione esposizione consigliata per creare delle immagini più chiare o più scure.

modifica l'impostazione esposizione consigliata per creare delle immagini più chiare o più scure. Messa a fuoco: seleziona tra AF-S (Auto messa a fuoco scatto singolo), AF-C (Auto messa a fuoco continua) e MF (Messa a fuoco manuale). AF (Auto messa a fuoco continua) metterà a fuoco automaticamente quando l'immagine cambia all'interno del mirino.

seleziona tra AF-S (Auto messa a fuoco scatto singolo), AF-C (Auto messa a fuoco continua) e MF (Messa a fuoco manuale). AF (Auto messa a fuoco continua) metterà a fuoco automaticamente quando l'immagine cambia all'interno del mirino. Bilanciamento del bianco: evita che la luce influisca sulla resa dei colori degli scatti. Scegli l'impostazione bilanciamento del bianco preimpostato o personalizza le impostazioni in base alla luminosità dell'ambiente.

evita che la luce influisca sulla resa dei colori degli scatti. Scegli l'impostazione bilanciamento del bianco preimpostato o personalizza le impostazioni in base alla luminosità dell'ambiente. Impostazione blocco: tieni premute le icone contrassegnate dai punti bianchi per bloccare o sbloccare le impostazioni. La messa a fuoco può essere bloccata solo nella modalità di messa a fuoco automatica continua (AF-C) e il bilanciamento del bianco può essere bloccato solo in modalità bilanciamento del bianco automatico (AWB).

tieni premute le icone contrassegnate dai punti bianchi per bloccare o sbloccare le impostazioni. La messa a fuoco può essere bloccata solo nella modalità di messa a fuoco automatica continua (AF-C) e il bilanciamento del bianco può essere bloccato solo in modalità bilanciamento del bianco automatico (AWB). Formato immagine : RAW: cattura immagini non compresse per operazioni di editing e post-elaborazione più flessibili. JPG-L: cattura immagini con la massima risoluzione e nitidezza. JPG: cattura immagini con la risoluzione predefinita per risparmiare spazio di archiviazione. Buono per utilizzo generale.

:

Diventa un vero regista hollywoodiano

IMAX Enhanced Movie Master

L'Honor Magic6 Pro offre la registrazione video in risoluzione 4K con profilo colore LOG a 10 bit e consente agli utenti di produrre filmati di livello cinematografico. Non solo: oltre a poter registrare video con profilo neutro, adatto a chi vuole effettuare un'operazione di correzione dei colori in post-produzione, Honor Magic6 Pro mette anche a disposizione una serie di LUT (Look-Up Table) per dare un tono cinematografico e unico alle vostre registrazioni.

Il top di gamma Honor è anche in grado di registrare video in 4K HDR e filmati Slow Motion, tutte caratteristiche che aprono un mondo di possibilità creative!

Come attivare la risoluzione 4K

Aprire l'app "Fotocamera"

Selezionare la modalità "Video"

Nella parte superiore dello schermo toccare il pulsante alla destra di quello dedicato al Flash

Selezionare "[21:9] 4K" o "[16:9] 4K"

Il tasto subito alla destra di questo vi permetterà di selezionare il framerate (gli fps) di registrazione del video

Come registrare in modalità Slow Motion

Aprire l'app "Fotocamera"

Scorrere tra le modalità fino a trovare la voce "Altro"

Toccare la modalità "Slow Motion"

Nella parte alta del display potete scegliere risoluzione e framerate

Come registrare in LOG

Comunemente utilizzato per girare filmati di livello professionale, il formato LOG consente agli utenti di migliorare l'aspetto dei loro video con toni di colore cinematografici con programmi di editing professionali come Adobe Premiere Pro oppure DaVinci Resolve.

Aprire l'app "Fotocamera"

Selezionare la modalità "Cinema"

In alto, abilitate la funzione LOG

Il video avrà un aspetto molto desaturato e "spento"; è normale. Le informazioni sui colori della scena saranno salvate nel file per una migliore post produzione.

Come attivare le LUT 3D cinematografiche

Dotato di funzionalità Cinematic 3D LUT, Honor Magic6 Pro aiuta gli utenti a girare i propri video con tonalità di colore molto particolari e caratteristiche. Lo smartphone registrerà il video in LOG e applicherà automaticamente la LUT scelta per dare uno stile professionale e cinematografico al risultato. Si tratta di un qualcosa in più rispetto a semplice filtro e ricalca in modo automatico una tecnica utilizzata manualmente dai videomaker professionisti.

Quando si attiva la modalità Cinema, viene automaticamente consigliata una LUT all'utente in base alla scena ripresa. In alternativa si può selezionare manualmente quella che si desidera. Honor Magic6 Pro dispone delle seguenti LUT:

LUT 1: Classico - Aspetto resiliente e attraente basato su pellicole e tecniche di colorazione

- Aspetto resiliente e attraente basato su pellicole e tecniche di colorazione LUT 2: Sole - Presenta una temperatura colore calda, con colori vividi, ma naturali, per creare una sensazione di calore

- Presenta una temperatura colore calda, con colori vividi, ma naturali, per creare una sensazione di calore LUT 3: Messa a fuoco - Bianco, nero, tonalità dell'incarnato e rossi saturi. Dà un accento drammatico alle scene con toni caldi del rosso o dell'incarnato

- Bianco, nero, tonalità dell'incarnato e rossi saturi. Dà un accento drammatico alle scene con toni caldi del rosso o dell'incarnato LUT 4: Bravura - Le funzioni stile retrò migliorano il contrasto cromatico con colori saturi, accenti caldi, neri più scuri e ombre più fredde, particolarmente efficaci per l'architettura

- Le funzioni stile retrò migliorano il contrasto cromatico con colori saturi, accenti caldi, neri più scuri e ombre più fredde, particolarmente efficaci per l'architettura LUT 5: Bagliore - Questo aspetto si rifà alle prime tecniche di acquisizione video e produce colori brillanti, contrasto medio e toni meno caldi. Adatto a molte condizioni di ripresa, soprattutto per le scene variopinte in esterni

- Questo aspetto si rifà alle prime tecniche di acquisizione video e produce colori brillanti, contrasto medio e toni meno caldi. Adatto a molte condizioni di ripresa, soprattutto per le scene variopinte in esterni LUT 6: Puro - Ispirato ai noti stili cinematografici coreani e giapponesi, presenta colori verdi luminosi per creare una sensazione di calma, freschezza ed eleganza

- Ispirato ai noti stili cinematografici coreani e giapponesi, presenta colori verdi luminosi per creare una sensazione di calma, freschezza ed eleganza LUT 7: Nostalgia - Presenta colori vividi e caldi, per creare un aspetto retrò come nei vecchi film

- Presenta colori vividi e caldi, per creare un aspetto retrò come nei vecchi film LUT 8: Scuro - Aspetto speciale che emula il bleach bypass e un generale trattamento ciano, che satura i chiari e annerisce gli scuri. Dà un senso di emergenza e di brivido nelle scene più cupe

Grazie a questi consigli potrete sfruttare al massimo il vostro nuovo cameraphone, Honor Magic6 Pro, immortalando i vostri momenti più preziosi con la qualità e la precisione che si meritano!