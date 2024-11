Magic6 Pro: il Black Friday riscrive le regole del prezzo di un top di gamma

Di listino a 1.299,90€, oggi lo potete acquistare a soli 759€. Stiamo parlando di uno dei migliori smartphone di fascia alta, con prestazioni fotografiche e generali di altissimo livello. Grazie alle offerte del Black Friday sullo store ufficiale, mai visto un prezzo così basso per HONOR Magic6 Pro. Per approfittarne, basta iscriversi allo store ufficiale: così potrete ottenere un ulteriore sconto del 5% al momento dell'acquisto.

HONOR Magic6 Pro, chi dovrebbe acquistarlo?

HONOR Magic6 Pro rappresenta una scelta eccellente per coloro che sono alla ricerca di un dispositivo all'avanguardia capace di offrire prestazioni di alto livello e una qualità fotografica che lascerà di stucco anche gli utenti più esigenti. Gli appassionati di fotografia saranno entusiasti della tripla fotocamera posteriore che include un sensore principale da 50 MP, uno ultra-grandangolare da 50 MP e un teleobiettivo periscopico da 180 MP, capace di fornire zoom ottico e digitale ad alta definizione. In aggiunta, l'intelligenza artificiale applicata al sistema di acquisizione immagini promette scatti chiari e definiti anche in movimento, ideali per catturare momenti di vita dinamica o eventi sportivi.

La batteria da 5600 mAh assicura lunga durata e la tecnologia di ricarica rapida, sia cablata che wireless, garantisce un ritorno veloce all'azione, rendendo il telefono adatto a chi passa lunghe giornate fuori casa e non vuole preoccuparsi della durata della batteria. Il sofisticato design, disponibile in colorazione Epi Green, conquisterà gli utenti alla ricerca di uno smartphone che si distingua esteticamente, senza rinunciare a robustezza e resistenza, grazie alla certificazione IP68.

All'interno, le prestazioni sono garantite da uno dei SoC più potenti in circolazione, il Snapdragon 8 Gen 3, affiancato da 12 GB di RAM e 512 GB di spazio di archiviazione, che garantiscono fluidità in multitasking e spazio a sufficienza per ogni esigenza di memoria. Gli appassionati di tecnologia che richiedono un dispositivo affidabile per gestire compiti lavorativi complessi troveranno in HONOR Magic6 Pro una solida soluzione, anche grazie ai miglioramenti apportati dal software MagicOS 8.0 basato su Android 14, che introduce funzionalità innovative legate all'intelligenza artificiale. Lo smartphone è quindi perfetto per chi cerca un mix equilibrato di prestazioni, stile e innovazione.

