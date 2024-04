Offerta BOMBA su Honor Magic6 Pro con questo codice! (-300€)

In un mercato come quello degli smartphone premium, dove investire oltre 1.000€ è quasi la norma, scovare un'offerta che consente di accaparrarsi un modello premium a meno di 1.000€ rappresenta un'opportunità imperdibile. È proprio il caso del recente Honor Magic6 Pro, che attualmente beneficia di una promozione sullo store ufficiale del brand, grazie a un doppio sconto di 300€ (200€ diretti + 100€ aggiuntivi tramite il coupon "ABM6P100"). Quest'ultimo, valido per tutto il mese di aprile, porta il prezzo dell'HONOR Magic6 Pro a soli 999,90€, rendendolo un affare da cogliere al volo per chi desidera uno smartphone Android di punta senza superare la soglia delle quattrocifre.

N.B: ricordatevi di inserire il "ABM6P100" per ottenere lo sconto extra di 100€, per un risparmio totale di 300€.

HONOR Magic6 Pro, chi dovrebbe acquistarlo?

Si tratta di uno smartphone che si rivolge in particolare agli amanti della fotografia che desiderano catturare ogni momento con la massima fedeltà, senza compromessi sulla qualità dell'immagine. Con la sua fotocamera di livello SLR da 180 MP e la fotocamera ultra grandangolare da 50 MP, dotata di apertura variabile, questo smartphone è la scelta ideale per chi non si accontenta di scatti mediocri.

Per gli utenti che fanno un uso intensivo dello smartphone, sia per lavoro che per divertimento, e che necessitano di una lunga autonomia, HONOR Magic6 Pro emerge come il modello ideale. Grazie alla sua batteria da 5600 mAh e alle innovative soluzioni di ricarica super veloce, sia cablata che wireless, questo smartphone garantisce prestazioni eccezionali anche nelle giornate più impegnative.

Inoltre, si adatta agli utenti che pongono la sicurezza e la privacy al primo posto. Con accortezze come il chip di memoria indipendente e un doppio sistema di sicurezza TEE, questo smartphone è dedicato a chi mette la protezione dei dati personali tra le priorità. Insomma, se desiderate un dispositivo che garantisca non solo prestazioni di alto livello ma anche una sicurezza impareggiabile per le informazioni più sensibili, scegliere HONOR Magic6 Pro significa fare un investimento sicuro in un settore in cui la concorrenza è agguerrita.

